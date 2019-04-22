Радіо Свобода Daily: Порошенко привітав Зеленського і анонсував дуже сильну опозицію

Вибори

В Україні пройшов другий тур виборів президента. Як голосували Зеленський та Порошенко, дивіться тут.

За даними Національного екзит-полу та екзит-полу Телевізійної служби новин (ТСН) телеканалу «1+1», у другому турі перемогу здобуває Володимир Зеленський. Як свідчить інформація Національного екзит-полу, лідера перегонів Зеленського підтримали 73% виборців, чинного президента Петра Порошенка – 25,5% учасників голосування, 1,5% виборців зіпсували бюлетень.

Після оприлюднення даних екзит-полів Зеленський подякував своїм прихильникам і своїй команді. А чинний президент України Петро Порошенко привітав свого опонента та заявив, що наступного місяця залишить посаду, але не піде з політики.

«Я піду з офісу, але хочу твердо наголосити, що я не йду з політики… Новий президент буде мати сильну опозицію, дуже сильну», – сказав Порошенко.

Як на дані екзит-полів відреагували соціальні мережі? Радіо Свобода зібрало перші публікації українців. А що про попередні результати думають екс-кандидати в президенти, можна почитати тут.

Офіційні ж результати Центральна виборча комісія повинна оголосити до 1 травня.

За словами радника міністра внутрішніх справ України Івана Стойка, станом на 18:00 21 квітня в поліцію надійшло 1068 звернень про порушення, пов’язані з виборчим процесом, зокрема, щодо незаконної агітації, фотографування, пошкодження бюлетеня. Радник міністра повідомив, що за цими фактами відкрили 12 кримінальних проваджень.

Радіо Свобода стежить за підрахунком голосів та збирає найважливішу та найсвіжішу інформацію в Живому блозі.

Коломойський і Боголюбов вивели 5,5 мільярдів із «Приватбанку»

Українські бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов вивели майже 5,5 мільярдів доларів із українського «Приватбанку» через дочірню компанію на Кіпрі, повідомляється у розслідуванні журналіста Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) Грехема Стека.

Як мовиться у розслідуванні OCCRP, гроші вдавалося виводити через позики українським підставним компаніям, які контролювали Коломойський і Боголюбов. Ці компанії пізніше за допомогою SWIFT-транзакцій переводили гроші компаніям із Британських Віргінських островів, які мали рахунки в кіпрському «Приватбанку», пишуть журналісти, посилаючись на документи корпоративного розслідування компанії Kroll. Більше про це за посиланням.

«Кіборг» Сергій Назаров про оборону вежі ДАПу, повернення із війни та кохання

Радіо Свобода продовжує цикл «Кіборги. Продовження» історією Сергія Назарова, бійця 93 ОМБр із позивним «Сєдой». Це розповідь про непоказну мужність, механізми адаптації людини з невійськовою професією до війни, про диво виживання в епіцентрі танкового обстрілу і про психологію повернення у мирне життя. Читайте історію Сергія Назарова за лінком.

І на завершення коротко:

Журналіст Радіо Свобода Дмитро Джулай переміг у конкурсі «Виклик» на Kyiv International Film Festival. Його короткометражний фільм під назвою «93» розповідає про 93-літнього чоловіка, який не втрачає бажання жити, не зважаючи ні на що.

Міський голова Харкова Геннадій Кернес підтвердив, що напередодні другого туру виборів президента України він був в Ізраїлі в офісі Ігоря Коломойського – утім, уникнув відповіді на питання, чи був його візит до українського олігарха в Герцлію пов’язаний із виборами.

Українські спортсменки вибороли п’ять призових медалей на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики в Ташкенті, повідомляє Національний олімпійський комітет.

Бажаємо продуктивного тижня!

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