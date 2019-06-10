Радіо Свобода Daily: Партії Вакарчука, Зеленського, Порошенка та інших оприлюднили виборчі списки

Списки партій

Партія «Голос», яку очолює Святослав Вакарчук, на своєму з’їзді затвердила свій партійний виборчий список до майбутніх парламентських виборів і оприлюднила його першу двадцятку. Зокрема, до нього увійшли відомий телеведучий і шоумен Сергій Притула та заступник головного редактора газети «Дзеркало тижня» Сергій Рахманін.

Першу десятку свого виборчого списку представили також голова партії «Європейська солідарність», експрезидент Петро Порошенко, голова партії «Сила та честь» Ігор Смешко та лідер партії «Об'єднання «Самопоміч» Андрій Садовий.

Під час з’їзду партії Порошенко сказав, що готовий стати прем’єр-міністром у випадку перемоги своєї партії «Європейська солідарність» на дострокових парламентських виборах.

9 червня відбувся з’їзд партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу», на якому представили одразу сто перших людей з виборчого списку партії.

Партія Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил» йде на вибори до Верховної Ради самостійно.

Партія мера Києва Віталія Кличка «УДАР» («Український демократичний альянс за реформи») висуватиме кандидатів у народні депутати на дострокових виборах тільки на мажоритарних виборчих округах.

Низка націоналістичних організацій уклала спільний список кандидатів у народні депутати, повідомила ВО «Свобода».

Згідно з повідомленням, до об’єднання увійшли:

ВО «Свобода»

«Національний корпус»

«Правий сектор»

«Державницька ініціатива Яроша»

Організація українських націоналістів

Конгрес українських націоналістів

До першої п’ятірки об’єднання увійшли голова партії «Свобода» Олег Тягнибок, лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький, народний депутат і засновник «Правого сектору» Дмитро Ярош, голова «ПС» Андрій Тарасенко, а також колишній кандидат у президенти від «Свободи» Руслан Кошулинський.

Ринок електроенергії: зупинити, приборкати, відпустити?

Від 1 липня в Україні має запрацювати новий, конкурентний ринок електроенергії: це передбачають відповідний закон та останні рішення уряду. Прихильники наголошують: це створить здорову конкуренцію в галузі, дасть змогу прийти до неї західним імпортерам та інвесторам, але водночас – не збільшить ціну для населення. Однак в «Укренерго» та в експертному середовищі говорять, що подорожчання не уникнути, і вказують на недоліки нової системи, яку вони вважають недоопрацьованою. Що зміниться з 1 липня для українців та для учасників енергоринку, хто отримає вигоду від запровадження ринку електроенергії 1 липня, а хто – від його відтермінування, з’ясовувало Радіо Свобода.

Чи стане децентралізація ще уразливішою?

Однією зі своїх найбільших заслуг Петро Порошенко та Володимир Гройсман вважають децентралізацію, метою якої є активізація соціально-політичного життя за межами столиці – життя сіл, селищ, районів, міст і областей, пише кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології НаУКМА Ігор Лосєв. Справді, «пірамідальна» структура держави, коли всі політичні, економічні та громадські ініціативи обмежуються головним містом країни, а решта територій має виступати глядачами тих процесів, не маючи можливості бути їхніми активними учасниками, а тим більше ініціаторами, навряд чи може бути визнана ефективною і перспективною. Але, говорячи про позитиви децентралізації, не треба забувати про загрозливі її негативи, зокрема про небезпеку використання механізмів і можливостей децентралізації в інтересах сепаратистських рухів. «Точку зору» Лосєва на децентралізацію читайте тут.

Віталій Портников про різницю між Зеленським і Путіним

«Він хороший актор, але одна справа когось грати, а інша – бути кимось» – сказав російський президент Володимир Путін про нового українського колегу Володимира Зеленського під час виступу на пленарній сесії Петербурзького міжнародного економічного форуму. Ця оцінка може здатися поблажливим компліментом ветерана «великої політики» новачкові. Але журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода Віталій Портников вирішив нагадати Володимиру Путіну, ким він сам був майже 20 років тому, коли його оголосили наступником Бориса Єльцина.

Що це за медреформа, коли найболючіше невирішено – Комаровський про Супрун

Уляна Супрун – це найкраще, що було в українській медицині, але неможливі реформи на гаслах. Це зазначив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода лікар, телеведучий, письменник Євген Комаровський. На його погляд, тільки приблизно 10% медиків почали лікувати по-новому. Решта виживають, призначаючи «фуфломіцини», вигадуючи діагнози, повністю залежачи від головлікарів-«феодалів». І хіба це реформа, коли в одному відділенні терапевт отримує вп’ятеро більше за ЛОРа? Бо терапевта реформували, а ЛОРа ні, стверджує Комаровський. Також він відповів, чому українські аптеки завалені фальсифікатом, чи спілкується із Зеленським після обрання того президентом, і чи справді поїхав би з Путіним на рибалку заради домовленості про мир. Повне інтерв'ю читайте за посиланням.

Будьте здоровими!

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