Проросійські сили в Україні прагнуть реваншу (огляд преси)

«Порошенко втілив у життя ключові положення програми українських націоналістів» – у статті під таким заголовком в «Газеті по-українськи» голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович попереджає про можливий російських реванш. Події, що відбуваються протягом останнього місяця, особливо в гуманітарній політиці – не залишають сумнівів, що проросійські сили націлені на реванш, наголошує експерт. Намагаються організувати його незалежно від того, буде президент Зеленський їхнім союзником чи ні. Для цього достатньо його бездіяльності: не реагувати на спроби оскаржити в суді декомунізацію, закон про українську мову, реєстрацію Православної церкви України. Політика в гуманітарній сфері формується роками. І як би багато не було зроблено за Порошенка – це лише п’ять років. Роботу треба продовжувати. Бо національна пам’ять руйнувалася десятиліттями, наголошує експерт. Реванш не є неминучий, але можливий. Чи він станеться, залежить і від готовності українців захищати здобуте.

Як Україні реагувати на поразку в ПАРЄ? «Треба зважено готувати удар у відповідь, завдавати його і продовжувати боротьбу», – наголошує в газеті «День» постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба. Він нагадує, що зовнішня політика, як будь-яка політика, це гра вдовгу. Чотири роки поспіль Україна відбивала спроби повернути росіян. На п’ятий рік не вийшло. І росіян повернули, але життя триває і боротьба триває. Зараз треба зосередити сили і зробити так, щоб завтра завдати удару у відповідь. Так влаштоване життя. Тебе б’ють, ти б’єш. Тому не треба емоцій, не треба непродуманих рішень – треба зважено і цинічно готувати удар у відповідь і бути готовим до нових ударів.

Хто з політичних партій має шанс потрапити до Верховної Ради та чи зміниться ситуація за три тижні до виборів, аналізує газета «Україна молода». Видання нагадує, що 22 політичні партії братимуть участь у парламентських виборах. Саме стільки ЦВК зареєструвала політичних сил, які балотуватимуться до Верховної Ради. Загалом же в Україні офіційно зареєстровано 352 політичні партії. Таким чином, на вибори вирішили піти лише 6% від загальної кількості. Чим займаються всі інші політичні сили і яка мета їхнього існування – питання для газетярів залишається відкритим. За рейтингами соціологів, на першому місці – партія «Слуга народу». Друге місце за кількістю місць у парламенті може посісти політична сила, яка цього року відсвяткувала своє 20-річчя й котра зазнавала перейменувань. Це партія, у складі якої колишні регіонали та опоблоківці – «Опозиційна платформа – За життя». Докладніше про ці та інші політсили йдеться в статті «Хтось втрачає, а хтось здобуває».

В Україні почалися жнива. Проте цьогорічні жнива для аграріїв будуть непрості, стверджує «Голос України». І проблема не лише у природних чинниках, а у кадрових змінах, пов’язаних із новообраним главою держави. Схоже на те, що чиновники всіляко намагаються довести свою «незамінність» аби залишитися на посадах, зазначає видання. От і «ставлять на вуха» аграріїв у розпал жнив, ініціюючи всілякі перевірки. Більше про це йдеться в публікації «Рукотворні «шлагбауми» жнив не зупинять».