Радіо Свобода Daily: Після обстрілу телеканал «112 Україна» відмовився від показу фільму за участі Медведчука

«112 Україна», гранатомет і фільм Олівера Стоуна

«112 Україна» відмовився від трансляції у своєму ефірі суперечливого фільму Олівера Стоуна. Згідно з повідомленням на сайті каналу, таке рішення ухвалене з міркувань «безпеки співробітників».

У ніч на 13 липня невідомі вистрілили із гранатомета у фасад будівлі, де розміщується телеканал «112 Україна». Поліція відкрила провадження за статтею «терористичний акт». Телеканал повідомив, що люди не постраждали, але постріл пошкодив вивіску медіа. До розслідування справи нападу на «112 Україна» долучилася і СБУ.

Також напередодні біля будівлі СБУ в Києві близько півсотні осіб, серед яких переважно були представники праворадикальних і націоналістичних сил, провели акцію «Вимкни Медведчука». Учасники акції розгорнули великий банер із написом «Нахіба нам СБУ?», запалили фаєри й димові шашки. Активісти вимагали заарештувати голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука «за державну зраду».

​Суд Італії ініціював відкриття справи проти ще одного українця

Суд в італійському місті Павія ініціював відкриття справи проти ще одного українця – керівника бійця Національної гвардії Віталія Марківа, народного депутата Богдана Матківського, повідомив посол України в Італії Євген Перелигін. За словами дипломата, Матківський був на суді, де оголосили вирок Марківу, однак повернувся до України 13 липня.

Призначення і звільнення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не призначатиме на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації Андрія Андрейчикова, і анонсував проведення конкурсу. Раніше журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» з’ясували, що Андрейчиков заробляє на продажі українського металобрухту в невизнану «Придністровську Молдовську республіку» і за 4 роки продав тамтешньому заводу брухту на майже 400 мільйонів гривень.

Зеленський призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва. Колишній заступник міністра оборони Гусєв був 41-м номером у списку «Слуги народу», однак згодом відмовився від участі в дострокових парламентських виборах. За його словами, причиною стала «інформаційна атака» на нього. Нині вже покійний народний депутат від «Народного фронту» Дмитро Тимчук раніше заявляв, що Гусєв мав сумнівну репутацію на посаді заступника міністра оборони. Зокрема, він був фігурантом скандалу про купівлю палива за завищеною ціною.

Виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов погодився піти у відставку, на чому наполягав під час розширеної наради в Одеському морському торговому порту Володимир Зеленський. Президент наголосив, що очікував від Власова звільнення керівників митниць у західній Україні – Волинської, Закарпатської, Львівської і Чернівецької областей. 9 липня той написав на своїй фейсбук-сторінці, що звільнив їх від виконання обов’язків. Втім, за офіційними документами, двоє з них пішли у відпустку за станом здоров’я.

Інтерв’ю з керівником штабу «Слуга народу» Олександром Корнієнком

Він розповідає про агітаційну боротьбу, каже, що «політичні аферисти розгулялися», тому – як начальник штабу – третину свого часу займається «клонами». Він проти того, «щоб представники старих еліт поверталися у владу, навіть якщо вони супер-пупер» і вважає, що загальному принципу у випадку ухвалення рішення щодо люстрації доведеться підкоритися й членам їхньої команди Абромавичусу, Данилюку, Пристайку, адже, коли рубають ліс, то друзки летять. А ще говорить про те, коли очікується перше засідання новообраного парламенту і про те, чи давав психотерапевтичні поради президенту Зеленському перед телефонною розмовою з Путіним. Він – керівник передвиборчого штабу, номер сім у списку партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

Гумористи, телеведучі і зірки шоу-бізнесу, які можуть пройти в Раду

Перемога шоумена Володимира Зеленського на президентських виборах в Україні надихнула і стала мотивацією спробувати себе у політиці для багатьох людей творчих професій. Співаки, телеведучі, гумористи, режисери масово зібралися у Верховну Раду України. Одні йдуть у списках партій, інші – у мажоритарних округах. Утім, у багатьох користувачів соцмереж виникло питання – чи вистачить їм досвіду і освіти, щоб не те, що ухвалювати закони, а принаймні розуміти, про що в них йдеться. Радіо Свобода вирішило дослідити: яку освіту мають кандидати, які політичні сили підтримували раніше і що збираються робити у Верховній Раді.

Нагадуємо: сьогодні останній день, коли можна змінити місце голосування. Встигніть це зробити!

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