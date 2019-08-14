Радіо Свобода Daily: Зеленський спростив надання громадянства захисникам України і російським опозиціонерам

Зеленський спростив процедуру отримання громадянства певним особам

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про спрощення процедури набуття українського громадянства для іноземців й осіб без громадянства, які захищають Україну, та громадян Росії, що зазнали переслідувань через політичні переконання. Своїм указом Зеленський збільшив перелік документів, які можуть бути підставою для набуття громадянства України. У тримісячний строк уряд має внести до парламенту проєкт закону про порядок надання притулку. Крім того, Кабміну доручено забезпечити оптимізацію процесу розгляду заяв громадян Росії про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, й ухвалення в установленому порядку відповідних рішень.

Звільнення Романа Безсмертного

Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного із політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську. Причина звільнення в указі не вказана. Сам Безсмертний, який дізнався про своє звільнення зі ЗМІ, пізніше пояснив, що це сталося через несприйняття його позицій щодо врегулювання ситуації на сході України Офісом президента і самим Володимиром Зеленським. За словами Безсмертного, команді нового президента і йому самому не вистачає «ні знань, ні розуміння ситуації». Прес-секретар президента Юлія Мендель в інтерв’ю «5 каналу» заявила, що звільнення Безсмертного пов’язане із формуванням більш ефективної команди у групі переговірників.

Претензії на воду з Дніпра для Криму

«Постійний представник Криму при президенті РФ» Георгій Мурадов заявив про прохання до Москви розпочати «переговорний процес із українською стороною про те, щоб вони нашу воду пропускали до Криму». «Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ», – зазначив російський чиновник.

Претензії Росії на дніпровську воду для окупованого Криму не мають будь-якого правового підґрунтя, заявив представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич. А голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наголосив, що умовою відновлення постачання води, електроенергії та поновлення транспортного сполучення між окупованим Кримом та материковою частиною України є деокупація півострова.

Далі коротко:

Суд дозволив допитати п’ятого президента України Петра Порошенка на детекторі брехні, повідомила пресслужба ДБР. Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань таку ідею назвав «піар-ходом», яка має «приховати відсутність у слідства будь-яких доказів будь-яких злочинів чи навіть правопорушень».

Президент Зеленський призначив керівника Офісу президента Андрія Богдана головою комісії державних нагород та геральдики. Повідомляється, що до складу комісії увійшли ще 13 осіб.

Державне фінансування нададуть 11 політичним партіям, які брали участь у дострокових парламентських виборах. Відповідне рішення ухвалило Національне агентство з питань запобігання корупції

Реакція ветеранів на скасування Зеленським військового параду

Організаційний комітет Маршу захисників України, який пройде на День Незалежності, сподівається що їхня акція буде «найпотужнішим громадським заходом» за період із 2015 року. Дев’ять тисяч учасників бойових дій та членів родин загиблих зареєструвалися для участі в альтернативному Марші захисників України на День Незалежності. Ветерани приїдуть із різних регіонів України, вони «скидаються грошима на транспорт» та самоорганізовуються. Як реагують ветерани на відмову від проведення параду та як оцінюють офіційні заходи, заплановані Офісом президента Володимира Зеленського, читайте у матеріалі.

Президенти фігурують у кримінальних справах

Президент Володимир Зеленський за свій ще недовгий термін перебування на посаді не став фігурантом кримінальної справи. Прізвища усіх його попередників звучали у зв’язку з кримінальними розслідуваннями. Лише перший президент Леонід Кравчук не мав офіційного статусу в жодній справі. А от Віктор Янукович – єдиний, хто таки отримав вирок суду. Під які розслідування потрапляли попередники Зеленського – у матеріалі.

У «Конституції Росії» згадали про Україну

Учнів молодших класів російських шкіл, можливо, найближчим часом будуть долучати до Конституції Росії. Для цього розумні дорослі вирішили дати такий урок у віршованій формі. Проект розроблений за участю експертів Ради Федерації, Асоціації юристів Росії та Фонду освітніх проектів «Стратегія майбутнього». Попри те, що російська конституція була ухвалена задовго до 2014 року, не змогли автори обійти й тему України. У професійних юристів і поетів така ініціатива викликала чималий подив.

Чому Трампу варто відвідати Україну

Барак Обама за часи свого президентства так і не відвідав Україну. Він став єдиним американським президентом, який не здійснив жодного візиту до незалежної України. Чи варто чинному президенту США Дональду Трампу таки відвідати Україну. Серед іншого це – великі можливості для американського бізнесу, Будапештський меморандум, шанс укласти угоду для припинення війни. Більше про це читайте у матеріалі «10 причин, чому Трампу варто відвідати Україну».

Каліграфіст перетворює лайку на парканах в арт-об'єкти

І на звершення – чудова історія про те, як можна змінювати світ довкола на краще, у прямому сенсі. Студент-каліграфіст із Запорізької області перетворює лайку на парканах в арт-об'єкти. Радіо Свобода він розповів: як нецензурні вислови перетворює у витвори каліграфії? Чи можуть графіті не дратувати людей, а приваблювати? Що спонукало його зайнятися мистецьким волонтерством і хто йому в цьому допомагає? Дивіться відео ↓

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