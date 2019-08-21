Радіо Свобода Daily: Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити одіозного суддю Вовка

Рішення щодо одіозного судді Вовка ​

Павло Вовк заявив, що склав повноваження голови Окружного адміністративного суду Києва. Він стверджує, що добровільно залишив посаду з 1 серпня. «Я за власним бажанням зняв із себе повноваження голови суду», – сказав Вовк під час засідання Вищої ради правосуддя. Однак Рада відмовилася за клопотанням Генпрокуратури відсторонити його від посади.

26 липня представники НАБУ і Генпрокуратури України провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва і в Суворовському районному суді Одеси. За даними слідства, голова і деякі судді ОАСК «організували винесення завідомо неправосудних судових рішень і втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України». У суді назвали обшуки НАБУ і ГПУ тиском.

«Тупа вівця» Бужанського та інші нападки політиків на журналістів

Журналістка видання «Новое время» Ольга Духнич розповіла, що в партії «Слуга народу» перед нею вибачилися за образливе висловлювання Максима Бужанського. Майбутній депутат від цієї партії обізвав журналістку «тупою вівцею», бо йому не сподобалося її запитання. У партії реакцію соратника назвали надмірною та неетичною, але кажуть, що його поведінку можна зрозуміти. Натомість, у журналістській спільноті обурилися і висловлюваннями майбутнього депутата, і «неоднозначними» вибаченнями його колег, а також заявили про наступ на свободу слова.

Зневажливі, фамільярдні і сексистські висловлювання на адресу журналістів від політиків лунали і раніше. Радіо Свобода вирішило зібрати найгучніші нападки державних мужів на представників ЗМІ.

Про «нову» Раду

Партія «Слуга народу» делегує Дмитра Разумкова та Руслана Стефанчука на посади спікера та першого віцеспікера Верховної Ради, повідомив після засідання підгруп підготовчої депутатської групи майбутній народний депутат від «Європейської солідарності» Артур Герасимов. Лідер партії «Слуга народу» Разумков, зі свого боку, зазначив, що ці призначення ще має розглянути парламент.

Водночас, партія «Голос» відмовилася від посади заступника голови Верховної Ради, повідомив представник цієї політсили Ярослав Юрчишин. Він наголосив, що ця посада «має переважно церемоніальні позиції».

«Ексклюзивна» російська зброя на Донбасі

П'ять років тому, у другій половині серпня 2014 року, «Іловайський котел» став першим випадком за час війни на сході України, коли Росії довелося використовувати регулярні війська для підтримки бойовиків, які зазнавали поразку за поразкою. Незважаючи на те, що на офіційному рівні Росія, як і раніше, заперечує причетність своєї армії до подій на Донбасі, численні фото- та відеосвідчення в інтернеті говорять про зворотне.

Далі коротко:

Адміністрація московського слідчого ізолятора «Лефортово» прийняла передачі для п’ятьох відомих українських політв’язнів – Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба та Миколи Карпюка. Про це написала у фейсбуці російська правозахисниця Вікторія Івлєва.

Олександр Ткаченко йде з посади генерального директора групи «1+1 медіа». Із 19 серпня холдинг очолив В’ячеслав Мієнко.

Колишнього голову Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка оголосили у міжнародний розшук, повідомляє пресслужба САП. Дмитро Вовк напередодні заявив, що не готовий повертатися до України.

Радіаційний фон в Україні не змінився після вибуху на російському ракетному полігоні в Архангельській області Росії, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Новий гендиректор грузинського каналу «Руставі-2» повідомив про звільнення низки співробітників каналу, серед яких – телеведучий Георгій Габунія, який нецензурно вилаяв президента Росії Володимира Путіна під час одного з прямих ефірів.

Кольорові вулиці: хто, як, навіщо робить малюнки на міських стінах

Перевірити всі балончики, звіритися з макетом, взяти пензлики і малярний валик та не забути респіратор – так розпочинається день у вуличних художників на Луганщині. Сьогодні стріт-арт став популярною урбаністичною «фішкою». Вуличні малюнки не лише прикрашають будівлі та роблять місто цікавішим, а й змушують перехожого замислитися над тим, про що думав у цей момент художник. Та й самому розбудити свою фантазію, аби зрозуміти посил. Радіо Донбас.Реалії знайомить із тими, хто робить кольоровими вулиці Луганщини.

Робіть світ довкола кращим!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.