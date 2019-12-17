Радіо Свобода Daily: Зеленський пропонує переписати Конституцію України

Як президент України пропонує переписати Основний закон?

Законопроєкт про зміни до Конституції, який вносить до парламенту президент Володимир Зеленський, ліквідує райони та прибере з Основного закону назви областей та місто Севастополь. Натомість з’являться нові посади та нові адміністративні одиниці та інший порядок їхньої зміни. Ці новації на Банковій пояснюють децентралізацією. Натомість опоненти Зеленського вже назвали ці зміни «централізацією». А президента з новими повноваженнями – порівнюють із царем. Що саме Зеленський хоче змінити в Конституції? Пояснюємо у матеріалі.

Контроль над кордоном: про який компроміс говорив Зеленський у Парижі?

Із 2014 року Україна не має доступу до ділянки кордону довжиною понад 400 кілометрів. Під час «нормандської зустрічі» в Парижі президенту України Володимиру Зеленському та президенту Росії Володимиру Путіну не вдалося домовитися про контроль над кордоном. Чи можливий компроміс у цьому питанні? І якою ціною? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Новий голова НАЗК Новіков: усе, що відомо

Новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції конкурсна комісія 16 грудня обрала Олександра Новікова. Йому 37 років. Він не є членом жодної політичної партії. Новіков успішно пройшов етап нещодавнього оцінювання прокурорів.

За словами самого Олександра Новікова, робота на посаді голови НАЗК йому потрібна для того, аби довести, що антикорупційні інституції можуть діяти. У своєму мотиваційному листі він зазначає, що має тривалий і результативний досвід роботи за повноваженнями НАЗК. Усе, що відомо про Олександра Новікова, Радіо Свобода зібрало тут.

Послом України у США стане Володимир Єльченко

Україна визначилася з кандидатурою посла у США, а Сполучені Штати дали згоду на призначення на цю посаду Володимира Єльченка, заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Володимир Єльченко, який у період 2010–2015 років був надзвичайним і повноважним послом України в Росії, пізніше став постійним представником України при ООН. Із січня 2016 року він також є постійним представник України в Раді безпеки ООН.

Далі коротко:

Жодних домовленостей щодо транзиту російського газу територією України у переговорах із російським «Газпромом» не досягнуто. Про це повідомили у «Нафтогазі України».

П’ятий президент та народний депутат Петро Порошенко вніс 19 мільйонів гривень застави за генерала Дмитра Марченка, підозрюваного в справі про закупівлю неякісних бронежилетів, повідомили в партії «Європейська солідарність». Ще близько мільйона зібрали активісти.

Голова Українського культурного фонду Марина Порошенко написала заяву про дострокове припинення своїх повноважень. Про це вона заявила у відеозверненні. Таким чином вона хоче запобігти «тиску з боку чинної влади на членів команди Українського культурного фонду».

Петиція на сайті ОП про позбавлення народного депутата Віктора Медведчука звання заслуженого юриста набрала необхідні 25 тисяч підписів. Тепер звернення має розглянути президент України Володимир Зеленський. Автор петиції вимагає позбавити Медведчука звання за «неналежний захист Василя Стуса та інших дисидентів».

Слідчі дії у квартирі Антіна Мухарського не пов’язані з розслідуванням вбивства Павла Шеремета, а відбулися в рамках розслідування кримінального провадження за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу інтернет, повідомили в понеділок у Нацполіції.

Україна «готується легалізувати» подвійне громадянство

Україна готується легалізувати подвійне громадянство, заявив голова Державної міграційної служби Максим Соколюк в інтерв’ю «Європейській правді». При цьому він наголосив, що конституційна норма про «єдине громадянство» збережеться.

«Вона означає, що ми і далі будемо сприймати таких людей як громадян лише України, не зважаючи на те, чи мають вони також паспорт іншої держави. А зміна буде у тому, що ми не будемо вимагати виходу з іншого громадянства для отримання українського паспорта. Будуть деякі обмеження щодо країн міграційного ризику, до яких належить і держава-агресор», – розповів Соколюк.

15 ділових новин тижня: пошуки стартапів, зарплати міністрів і «газова війна»

Минулий тиждень розпочався із переговорів у «нормандському форматі», в рамках якого сторони говорили і про газ, однак так ні про що і не домовилися – принаймні за словами українського прем’єр-міністра Гончарука та керівництва українського «Нафтогазу». Гривня так і не послабилася, але тепер на заробітні плати скаржаться вже не тільки експортери та ІТшники, а й міністри, зокрема голова Мінекономрозвитку Тимофій Милованов та очільник Мін’юсту Денис Малюська. А також про санкції проти «Північного потоку-2» і Росії, недобудови «Укрбуду» і пошуки стартапів, читайте за лінком.

Львів і Почаїв. Як ставляться до відзначення Різдва 25 грудня мешканці цих міст?

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив на брифінгу, що ПЦУ може перенести святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня, якщо погодяться вірні. І зауважив, що «віряни, особливо у Західній Україні», поки не готові до перенесення дати святкування Різдва. Чи так це? За останнім соціологічним опитуванням, 70% мешканців Львова, де більшість греко-католики, підтримує або нейтрально ставиться до святкування Різдва 25 грудня. Радіо Свобода також дізналось, як до цієї зміни ставляться у Почаєві, де розташований, як кажуть оглядачі, «форпост русского мира»? Читайте – тут.

«Квартал» присвятив новий номер Гонтаревій

«Вечірній квартал» присвятив новий номер колишній голові Національного банку України Валерії Гонтаревій. Відео виступу оприлюднила речниця фракції партії «Слуга народу» Юлія Палійчук у фейсбуці.

«У жінки прошу пробачення, знову збудуєм дачу вам, гроші зберем на карточку, на «Дельта банку» карточку. Те, що лунала пісня ця, вибачте лисого глупця во ім’я сина і отця, пресвята погорілиця», – заспівав актор Євген Кошовий зі сцени. Згодом він додав, що «український політик повинен прожити своє життя так, щоб потім не соромно було дивитися в очі своїм колегам… в Лондоні».

Україна відреагувала на інцидент щодо Романа Зозулі в Іспанії

Міністерство закордонних справ України повідомило про рішуче засудження проявів нетерпимості та словесні напади на адресу українського футболіста Романа Зозулі під час матчу між командами «Райо Вальєкано» і «Альбасете». І закликала офіційну владу Іспанії та керівництво Королівської іспанської футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.

«Ганебні образи з боку так званих вболівальників є не лише надуманими та безпідставними, а й співзвучними зі штампами російської пропаганди», – заявила речниця МЗС Катерини Зеленко.

15 грудня гру іспанського футбольного клубу «Альбасете», форвардом якого є українець Роман Зозуля, проти команди «Райо Вальєкано» у матчі другого дивізіону чемпіонату Іспанії зупинили після першого тайму після образ фанів «Райо Вальєкано» на адресу Зозулі. Повідомляється, що з трибун українцеві, серед іншого, вболівальники іспанської команди вигукували «nazi» («нацист»). Керівництво клубу «Альбасете» пояснило рішення про призупинення матчу бажанням «захистити цінності спорту».

Після початку бойових дій на Донбасі Роман Зозуля регулярно допомагає українській армії.

Спорт за тиждень

Уже оговталися після сенсаційного вильоту з Ліги чемпіонів «Шахтаря»? Змирилися з тим, що «Динамо» залишається без євровесни? Ні? Тоді термінова потрібна позитивна порція спортивних новин про перемоги українців. Читайте традиційний спортивний дайджест від Радіо Свобода та вболівайте за українських спортсменів не лише в футболі!

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