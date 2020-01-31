Радіо Свобода Daily: «Схеми» розповіли, хто ходить в ОП, і чому списки гостей досі таємні

Хто ходить в ОП, і чому списки гостей досі таємні?

Володимир Зеленський обіцяв зробити роботу свого офісу максимально прозорою. Тож журналісти «Схем» зробили вже традиційний запит на Банкову – з проханням ознайомитись з журналом відвідувачів Офісу президента. Хто і навіщо туди приходить? Але, як і в його попередників Петра Порошенка та Віктора Януковича, у Зеленського засекретили цю інформацію. Назвавши її «конфіденційною».

Це породжує підозри, що, як і раніше, олігархи та бізнесмени з сумнівним бекграундом непомічено потрапляють на прийом до перших осіб держави, що туди ходять судді та правоохоронці, які мали б триматися подалі від посадовців та бути від них незалежними, що деякі люди, помічені в корупційних історіях, не такі вже й токсичні для команди президента, бо двері на Банкову для них відчинені. І всі ці підозри підтверджуються в розслідуваннях журналістів «Схем».

«Небезпечний візит». Навіщо держсекретар США Майк Помпео приїхав до України?

Державний секретар США Майк Помпео 30-31 січня відвідує Київ. Офіційний візит відбувається на тлі процесу імпічменту президента Дональда Трампа, якого звинувачують у тиску саме на Україну. Крім того, сам Помпео потрапив у скандал, пов’язаний із висловлюваннями щодо України. Відтак існує кілька версій щодо неофіційної мети, а також можливих результатів приїзду головного американського дипломата до української столиці.​

Чи можете ви пережити виклик Помпео? Назвіть держави, не підписані на мапі!

ВООЗ оголосила спалах коронавірусу надзвичайною ситуацією глобального масштабу

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією глобального масштабу. За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Адганома Гебреєсуса, за межами Китаю зафіксовані 98 випадків коронавірусу у 18 країнах. Водночас інформації про смертельні інциденти поза Китаєм немає. Очільник ВООЗ наголосив, що наразі немає причин запроваджувати заборони на подорожі.

Станом на ранок 30 січня в Україні жодного випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України. Також для запобігання поширенню коронавірусу після 4 лютого аеропорт «Бориспіль» місяць не прийматиме рейси з Китаю.

Далі коротко:

США та Канада запровадили санкції щодо осіб, причетних до організації незаконних «виборів» в окупованому Росією Криму.​

Суд змінив запобіжний захід ексзаступникові міністра з питань окупованих територій Юрію Гримчаку: замість тримання під вартою він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Його зобов’язали носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

За місяць ціна на бензин знизилася в середньому на дві гривні, а долар зміцнився на 5%.

Українській «Вікіпедії» виповнюється 16 років. Цього дня у 2004 році була створена перша стаття в українському розділі онлайн-енциклопедії

17-річна шведська школярка, екоактивістка Ґрета Тунберґ заявила про намір зареєструвати своє ім’я як товарний знак.

«Сказав, підпалив і пішов». Що відомо про підпал авто журналістки Галини Терещук

У ніч на 30 січня невідомий підпалив авто львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук. Поліція розслідує інцидент за статтею «пошкодження майна журналіста»: зараз опитують свідків та досліджують відео з камер спостереження. У МВС припускають, що це – замовний злочин.

Сенцов: «Я готовий бути останнім цвяхом у домовину Путіна»

Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов проголосив: «Я готовий бути останнім цвяхом у домовину Путіна», виступаючи перед переповненою аудиторією Джорджтаунського університету США 27 січня 2020 року. «Я вас запевняю, цей цвях не гнеться», – додав він під оплески аудиторії.

Усе своє перебування у США він присвятив спілкуванню з політиками, урядовцями, українцями. Він дякував за підтримку, розповідав на Капітолійській гірці про в'язницю та тортури і закликав підтримувати Україну. В інтерв’ю «Голосу Америки» Олег Сенцов частково відкрив світ своїх переконань.

90 років початку масового розкуркулення: як Компартія знищила селянина-власника

30 січня 1930 року вийшла постанова Політбюро ЦК ВКП(б) СРСР «Про заходи щодо ліквідації куркульських господарств…» Цей документ запустив на повну процес репресій проти селян, який більшовики назвали «розкуркуленням». До 90-х роковин початку тотального винищення в СРСР приватних селянських господарств Радіо Свобода розпочинає спільно із Національним музеєм Голодомору-геноциду спеціальний проєкт – «Розкуркулення: як сталінський режим знищив українське вільне селянство». ​Розкажіть нам історії розкуркулення свого роду і ми опублікуємо їх. ​

Досліджуйте і зберігайте історію свого роду!

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