Радіо Свобода Daily: Зеленський розкаже про свій перший рік президентства

Перехід до адаптивного карантину

«Дію карантину буде продовжено, але ми переходимо, як і обіцяли, до адаптивного карантину. Уже з 22-го числа буде прийнята низка пом’якшень щодо карантину. Ми дозволимо рух міського і приміського наземного транспорту. Ми дозволимо проведення спортивних змагань, ми також відкриємо готелі, крім хостелів, дозволимо роботу готелів без роботи ресторанів і басейнів. Також буде пом’якшена можливість проведення служб у храмах», – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що з 25 травня уряд дозволить роботу дитячих садочків та метрополітену («у тих містах, де буде дозволяти епідеміологічна ситуація»).

Відкрити дитячі садочки на акції під стінами Кабміну 19 травня вимагали й деякі батьки. Наш кореспондент розпитав учасників акції та експертів, чому відкриття дитячих садочків критично важливе для всіх, та чи не спричинить це новий спалах захворювання.

Рік правління Зеленського

Під час виборчої кампанії у 2019 році кандидат в президенти Володимир Зеленський часто дорікав корупційними скандалами своєму опоненту Петру Порошенку. Однак така ж сама доля спіткала і його самого.

Вперше Зеленський сам став об'єктом журналістських розслідувань ще задовго до перемоги та до офіційного вступу на посаду. Що саме сумнівного знайшли журналісти у житті кандидата Зеленського, а згодом вже і в президента Зеленського?

Ми вирішили згадати найгучніші корупційні скандали, пов'язані з шостим президентом України, які з'явились в перший рік його каденції.

А от що скаже про цей рік сам Володимир Зеленський, буде відомо, сьогодні на його пресконференції.

Далі трішки про найсвіжіші результати діяльності парламенту.

Верховна Рада розблокувала закон про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Тепер його зможуть підписати голова парламенту та президент.

Депутати у першому читанні підтримали перейменування Дня захисника України на День захисників України, адже «поруч із чоловіками-захисниками Україну боронили також і жінки-захисниці»

Голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував заповнення вакантних місць в уряді протягом наступних двох тижнів.

А от Юлія Тимошенко, як виявилось, пропустила позачергове засідання Ради, на якому розглядалися невідкладні питання, пов’язані з боротьбою з епідемією коронавірусу, бо перебувала у спа-готелі на Львівщині, що з’ясували журналісти програми«Схеми»

Скандал з російським проєктом у Бабином Яру змусив заговорити про український

Якби не російський приватний проєкт у Бабиному Яру, українська держава ще довго не помічала б, що на місці розстрілів часів Другої світової війни відбувається будівництво житлових масивів, спортивних центрів, гаражів і ресторанів, прокладаються метро та магістральні дороги, говорить Тетяна Пастушенко, наукова співробітниця Інституту історії України, який готував концепцію меморіалізації Бабиного Яру. Радіо Свобода звернулося до неї як до однієї зі співавторів цієї концепції, яка мала продемонструвати бачення України як держави того, як потрібно зберігати пам’ять про це трагічне місце в історії України.

Розкуркулення козацьких родів Херсонщини та Полтавщини

Радіо Свобода продовжує публікувати історії розкуркулених родів у рамках спільного з Національним музеєм Голодомору-геноциду проєкту – «Розкуркулення: як сталінський режим нищив українське вільне селянство». Деталі – про які розповідають нащадки тих, кому пощастило вижити після розкуркулення, під час Голодомору і на висланні – схожі між собою, хоч листи надходять із різних регіонів України. Це підтверджує, що «розкуркулення» було спланованою спецоперацію компартійної верхівки СРСР, проводилося організовано і мало на меті повне винищення самостійних хліборобів-власників. Про іменні хутори і переорані могили предків читайте у черговому матеріалі проєкту.

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