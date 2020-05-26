Радіо Свобода Daily: Справа Шеремета – замовниками слідство тепер вважає «невстановлених осіб»

Новий поворот у справі Шеремета

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета завершили досудове розслідування, підозрюваним змінили зміст обвинувачення та ймовірні мотиви, а на 25 травня були призначили судові засідання щодо кожного з них. Під час судових засідань щодо Антоненка, Дугарь і Кузьменко під стінами Печерського суду почалася акція протесту з вимогою припинити їхнє судове переслідування та тримання під вартою й домашнім арештом. Пізніше, рідні та друзі трьох підозрюваних провели акцію протесту і під Офісом президента.

Показово, що з мотивів скоєння злочину зникли скандальні формулювання «ультранаціоналістичні ідеї» та «велич арійської раси», а замовниками слідство тепер вважає «невстановлених осіб». Також тепер, крім «групового навмисного вбивства, вчиненого небезпечним для життя багатьох осіб способом», всіх трьох підозрюють ще й у «незаконному груповому зберіганні вибухівки», а також в «умисному груповому знищення майна шляхом вибуху».

Напередодні президент України Володимир Зеленський на своїй пресконференції запевнив, що не несе політичну відповідальність за справу Шеремета, та що за неї відповідають слідство і суд. Після цих заяв у справі змінили групу прокурорів.

В окремій великій публікації ми наводимо найважливіше, що відомо про розслідування вбивства Шеремета, адже уважно стежимо за розвитком подій.

Вирок підпалювачу автомобіля журналістки Радіо Свобода

Галицький суд Львова ухвалив рішення у справі підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки Радіо Свобода Галини Терещук – 19-річного Якоба Сарахмана. Вирок суду – 5 років позбавлення волі з 3-річним іспитовим терміном.

У справі підпалу фігурують ще двоє осіб – майор поліції Франківського району Львова Михайло Чердак, який переховується і перебуває в розшуку, та безробітний, раніше судимий Вадим Дмитренко, що, за рішенням суду в лютому, перебуває під домашнім арештом. За даними львівських журналістів, чоловік відомий у кримінальному світі. Щодо цих двох підозрюваних порушене кримінальне провадження за статтею 347 (умисне пошкодження майна журналіста) ККУ.

Разом з тим досі слідство не назвало потерпілим – подружжю Галині і Василеві Терещукам – мотиви скоєння злочину.

Як «Слуга народу» готується до місцевих виборів

І від подій минулих до подій майбутніх. Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня цього року. Обиратимуть депутатів місцевих органів влади та мерів міст. Не дивно, що ЗЕ-команда прагне повторити успіх минулих – парламентських виборів – і завести якомога більше своїх людей у місцеві органи влади, так би мовити, «зробити їх ще раз».

Для Володимира Зеленського це може стати не просто черговою особистою перемогою, а й черговим вікном можливостей. Президент неодноразово нарікав, що через відсутність своїх людей у місцевих органах влади ініціативи центру часто зазнають спротиву в регіонах. «На більшості посад очільників облрад – представники партії «Блок Петра Порошенка», – поскаржився Зеленський, коментуючи численні скандали та непорозуміння між обласними радами та обласними адміністраціями, що мали місце під час карантину. Що більше своїх людей в органи місцевої влади заведе пропрезидентська партія, то більше важелів впливу матиме президент.

Проте, вже зараз у «Слузі народу» прогнозують: узяти більш ніж 30-40% на місцях не вийде. Про «ліфт на ремонті», ЗЕ-кураторів від президента та битву за міста та тлі «бунту мерів» читайте тут.

У поліції створили «таємний департамент»?

У поліції створили «таємний департамент», повідомила Національна поліція України у відповідь на запит громадської організації «Центр протидії корупції». Назва нового підрозділу – Департамент захисту інтересів суспільства і держави.

«Ні його функції, ні повноваження, ні структура не розкриваються», – заявили активісти. Голова правління ЦПК Віталій Шабунін цікавиться, як громадяни можуть дізнатися, що таке «інтереси суспільства та держави».

«Це може бути все, що заманеться [голові МВС Арсену] Авакову. Тому цілком ймовірно, що поліція вирішила продовжити займатися тиском на бізнес та економіку, але вже без Департаменту захисту економіки, на ліквідації якого так піарилися, а за допомогою нового підрозділу. За нашою інформацією, цей департамент успадкував функції економічного, але покриватиметься за ширмою «службової інформації», – каже Шабунін.

COVID-19. Що нового?

Новий спалах захворювання на COVID-19 зафіксували у Зазим’ї, що на Київщині, в одному із приватних закладів для людей похилого віку. Це вже другий спалах у цьому ж пансіонаті за час епідемії.

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А от як мистецтво і релігійні традиції здобувають перемогу над жорсткими обмеженнями через коронавірус, починаючи від фільмів просто неба і закінчуючи концертами у дворі, дивіться у фотогалереї.

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