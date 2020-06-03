Радіо Свобода Daily: «Аваков має піти» – депутати збирають підписи

Підписи за відставку Авакова

Від слів до діла. У Верховній Раді почали збирати підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, повідомив народний депутат зі «Слуги народу» Ігор Василів. Він розмістив у фейсбуці фото листа для збору підписів. Ініціативу колег вже підтримали фракції «Голос» і «Європейська солідарність».

«Фасадна реформа патрульної поліції не змінила поки суті системи. Системи, в якій продовжує відбуватися понад 60 тисяч катувань щороку. Поліція не захищає звичайних громадян, але дуже добре покриває своїх. Саме тому поліцейські, які вбили 5-річного Кирила Тлявова, зараз на свободі. Саме тому трапились Кагарлик і Бровари. І саме тому партія «Голос» вимагає відставки міністра Авакова», – заявила член фракції «Голос» Інна Совсун із трибуни парламенту.

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Як обирають голову НСЗУ

2 червня 2020 року міністр охорони здоров'я України проводив співбесіди з кандидатами на посаду голови Національної служби здоров'я, закриті для журналістів і громадськості. Радіо Свобода вдалося потрапити на одну зі співбесід. Відтак ми не лише описуємо процес співбесіди, але й звертаємо увагу, чому цей відбір такий важливий для кожного українця.

Коронавірус. Червона зона

Буковина – епіцентр пандемії в Україні. Найбільша кількість інфікованих в найменшій області. Команда проєкту #ВУкраїні отримала рідкісний доступ – в червону зону та провела один день у реанімації обласної лікарні. В яких умовах працюють медики в переповненому пацієнтами відділенні? Як там помирають та як одужують хворі на коронавірус?

Чим російські найманці «ПВК Вагнера» загрожують Європі

Донбас, Сирія, а тепер – Лівія. Найманці російської «ПВК Вагнера» активно беруть участь у військових конфліктах. Спочатку у війні України та Росії, а зараз в Лівії. Там вже з’явилася російська важка техніка та військова авіація. Які цілі переслідує Путін у цьому регіоні? Чим конфлікт у Лівії небезпечний для Європи? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Гривня входить у «період стабільності»

Українська гривня зміцнює позиції попри падіння в економіці, посилене пандемією COVID-19. Більше того, на думку експертів, найближчим часом українській валюті послаблення не загрожує. Як склалася така ситуація на валютному ринку та чого чекати українцям від курсу гривні, можна дізнатись ось тут.

Що відомо про Богдана Вечірка

В американському місті Міннеаполіс під час масових протестів проти расизму і поліцейського свавілля, вантажівка-цистерна в'їхала у натовп людей. За кермом транспортного засобу був чоловік на ім'я Богдан Вечірко. Російські видання почали поширювати дезінформацію про те, що водій – ветеран Збройних сил України. Хто цей чоловік насправді, і що про нього відомо з державних реєстрів США?

Трамп і «Твітер»: хто кого цензурує?

Соціальна мережа «Твітер» не поступається тиску президента США Дональда Трампа і продовжує перекривати його твіти попередженнями, що висловлювання глави американської держави «прославляє насильство» або ж що вони потребують перевірки фактів, а отже, порушують правило платформи. Минулого тижня вже третій твіт президента піддався втручанню з боку соціальної мережі, незважаючи на те, що Трамп погрожує змінити законодавство, що регулює роботу соціальних мереж.

Кожна зі сторін конфлікту продовжує стояти на своєму: «Твітер» наполягає, що правила поведінки на платформі є однаковими для всіх, президент Трамп звинувачує компанію в цензурі, але продовжує твітувати по кілька разів на день. Суперечка показала можливості і обмеження соціальних мереж у руках політиків – для вживання і зловживання.

Фільтр «нульових», кохання та Арсен Аваков

І щоб налаштувати вас на позитив, пропонуємо вам на останок послухати десять українських треків, які привернули нашу увагу в травні. Ви також можете послухати ці треки у спеціальному плейлисті на YouTube Music.

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