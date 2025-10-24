«Могла б бути велика біда». Ексочільник управління ДСНС Олександр Волобуєв розповів про порятунок 48 дітей у Харкові

Вранці 22 жовтня російські військові вдарили безпілотниками по житловому будинку Харкова, у якому працював приватний дитячий садок. Виховательки встигли спустити 48 дітей в укриття, звідки їх уже виносили рятувальники та місцеві мешканці. Одним із них, зауважує телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, був 67-річний генерал-майор, колишній начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Олександр Волобуєв, світлина з яким швидко поширилася соцмережами.

Олександр Волобуєв народився на Харківщині й майже 47 років пропрацював у пожежно-рятувальній службі, а з 2015-го до 2023-го очолював харківське управління ДСНС.

«Поруч із ним завжди було спокійно, навіть якщо навколо панував хаос. Він реагував на будь-який запит і ніколи не відмовляв», – так охарактеризувала його керівниця благодійного фонду GLOBAL2000 для дітей України Юлія Конотопцева, яка впізнала на відео «сивого чоловіка у цивільному» з дитиною на руках.

«І ось минуло 10 років – він знову несе чиєсь дитя з вогню, дбайливо прикриваючи йому голову, щоб не вдихало диму. На цьому відео було ще багато рятувальників ДСНС – усі вони, без сумніву, герої, які щодня ризикують життям заради чужих дітей і не тільки», – написала Конотопцева на своїй сторінці у фейсбуці.

«Діти могли постраждати або, можливо, навіть загинути»

Якби діти залишалися на першому чи другому поверсі, це могла б бути велика біда

Російські військові запустили по будівлі, де працював дитячий садок, три ударні безпілотники Shahed. На відео, опублікованому мером Харкова Ігорем Тереховим, чути плач дітей, яких виносили з укриття крізь клуби диму. За його словами, «від сили ударів другий поверх повністю обвалився».

Олександр Волобуєв наголошує на злагодженій роботі персоналу дитячого садка.

«Вони за сигналом тривоги вивели дітей у захисну споруду й потім чітко знали, хто і де перебуває. Якби діти залишалися на першому чи другому поверсі, це могла б бути велика біда, – розповів колишній керівник харківського управління ДСНС Українській службі Радіо Свобода. – [Діти] могли постраждати або, можливо, навіть загинути».

Дітей із будівлі виносили рятувальники, які прибули на місце, та місцеві жителі.

Всіх доставили в один пункт прийому, де вони побачили одне одного й заспокоїлися. Потім приїхали батьки

«Звичайні перехожі теж допомагали виносити малечу. Бачив одного хлопця – він двох дітей схопив і ніс. Потім повернувся, думав, ще когось винесу, але вже все, все, усе зробили добре», – розповів Волобуєв у коментарі журналістам телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

На фотографії ДСНС Волобуєв несе на руках дівчинку на ім’я Олександра.

«Спочатку вона трохи заплакала, потім заспокоїлася, – пригадує він. – Тим більше, що всіх доставили в один пункт прийому, де вони побачили одне одного й заспокоїлися. Потім приїхали батьки. Ну все сталося швидко, якось так вийшло».

«За майже 50 років служби я не був таким популярним»

Український підприємець і волонтер Юрій Сапронов у фейсбуці написав, що Волобуєв нині на пенсії й «міг би залишитися вдома».

Я був не один. Один із тих, хто зробив свою справу

«Але порятунок людей – сенс його життя. Пишаюся знайомством із ним ще з 2005 року», – зазначив він.

Волобуєв розповів, що після публікації фотографії та відео з ним йому написали багато людей – друзі й навіть незнайомі.

«За свої майже 50 років служби я не був таким популярним. Але я був не один. Один із тих, хто зробив свою справу», – сказав він. За його словами, це звична ситуація, тому «так би вчинив кожен – не лише пожежний чи рятувальник, а будь-яка людина».

«Наше місто відрізняється саме тим, що від початку агресії Російської Федерації всі працюють в одному напрямку – злагоджено, без страху, не ховаючись за когось», – додав у розмові з мережею «Настояще время» Олександр Волобуєв.

Унаслідок російського удару загинув комунальник – озеленювач КП «Шляхрембуд», який прибирав вулицю. Поранень зазнали також інші працівники комунальних служб і жінка, що сиділа в припаркованому автомобілі. Ніхто з вихованців і працівників дитячого садка не постраждав.

«Але жах, який пережили всі ми, а особливо батьки в ті кілька хвилин, коли ніхто не знав, чи всі живі, – залишиться в пам’яті назавжди», – зазначив Ігор Терехов.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



