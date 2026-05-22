«Зараз часто корупція маскується під патріотизм» – Михайло Ткач, лауреат Премії Ґонґадзе-2026

Валентина Косогова


«Ми будемо знімати їх на пляжах, ми будемо знімати їх на узбережжях, ми будемо знімати їх в полях і на вулицях, ми будемо знімати їх на пагорбах. Ми будемо знімати, і ми ніколи не здамося», – своє перефразування відомої фрази Вінстона Черчилля, яке Михайло Ткач, журналіст-розслідувач «Української правди», виголосив зі сцени під час нагородження, повторює і в розмові з Радіо Свобода.

Він став лауреатом Премії імені Георгія Ґонґадзе-2026 разом із Ольгою Руденко, головною редакторкою та співзасновницею англомовного видання The Kyiv Independent.

Церемонія нагородження традиційно відбулася у Києві 21 травня – у день народження Георгія Ґонґадзе.

Михайло Ткач нині очолює відділ розслідувань видання «Українська правда» , він – автор гучних журналістських матеріалів про корупцію та зловживання владою.

До роботи у виданні «Українська правда» Михайло Ткач протягом шести років працював у програмі «Схеми: корупція в деталях», спільному проєкті «Радіо Свобода» та телеканалу «UA:Перший», 5 років – у програмі розслідувань «Гроші» на каналі «1+1». Михайло нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня за внесок у розвиток журналістики та висвітлення подій під час російського вторгнення в Україну 2022 року.

Про виклики у роботі, знакові матеріали, чи відчуває нині тиск, проводячи розслідування, та що мотивує працювати далі – Михайло поділився у інтерв'ю Радіо Свобода після церемонії нагородження Премії Ґонґадзе-2026.

Михайле, що для вас означає стати лауреатом премії імені Георгія Ґонґадзе-2026?

– Мені здається, це не лише для мене і не лише про мене.

Як я зазначив зі сцени сьогодні, це відзнака роботи нашої невеличкої команди, відділу журналістських розслідувань «Української правди», яка наполегливо працює щодня, і тому я не персоналізую цю премію.

Я вважаю, що це відзнака роботи, бо кожен матеріал – це не лише я і це робота багатьох людей, тих, яких я назвав зі сцени. І користуючись цією можливістю, дуже їм дякую.

Ваша робота – не лише інформувати суспільство, але і говорити про незручні проблеми, звертати на них увагу влади і всієї країни, в якій іде війна. Що для вас сьогодні є найскладнішим у вашій роботі і що досі мотивує вас продовжувати?

– Зараз дуже часто корупція маскується під патріотизм. І дуже часто витрачаються великі ресурси – це було і за попередньої влади, насправді, зараз більше – на те, щоб переконувати суспільство, що це журналісти винні, які розповідають про корупцію, а не ті люди, які її вчиняли. І цей процес невпинний, рівень маніпуляцій величезний.

І в цьому полі, коли людей, які просто роблять свою роботу, намагаються виставити ворогами, а тих людей, які десь щось вкрали чи нашкодили державі, послабили її обороноздатність, навпаки, шляхом цих маніпуляцій, виставляють патріотами.

Оця історія – це така велика особливість від початку 2022 року, від початку вторгнення, таких маніпуляцій раніше було набагато менше.

Стосовно мотивації, я вимушений повторитись, але тут в мене єдина відповідь – і це правда: як я вже неодноразово раніше казав, біля нашого офісу майже щовечора проїжджають швидкі, які забирають поранених військових, яких привозять до Києва на лікування.

Відповідно, я щодня, коли перебуваю в офісі, це бачу. В мене дуже багато знайомих і рідних, які перебувають на війні. І тому питання мотивації для мене, в принципі, не стоїть.

І я вважатиму за велику честь, якщо я зможу зробити свій маленький внесок в те, щоб посилити обороноздатність нашої країни, припинити якісь ганебні факти розкрадань, зловживання владою.

Бо мені здається, станом на зараз, будь-яке зловживання владою дуже серйозно послаблює нашу країну, а ми розуміємо, що кожна копійка, кожна хвилина роботи можновладців мають відбуватися в інтересах Сил оборони і нашої держави, а не в приватних інтересах, як це, на жаль, дуже часто відбувається.

Чи доводилося вам відчувати тиск або додаткові ризики під час розслідувань, які стосуються людей, наближених до влади?

– Від них? Дуже часто. Справа в тому, що я на цьому давно не концентруюся.

І якщо мене так запитати, от як ви зараз: «Згадайте якийсь приклад..?», я можу і не згадати.

Рік тому мене погрожували вбити, була якась інформація після одного з матеріалів.

Два роки тому теж погрожували. Такі різні випадки стаються постійно, але знову ж таки, я вам не можу їх перелічити, це частина нашої роботи, на жаль, допоки влада і представники влади не усвідомлять важливість журналістської роботи.

Я повторю те, що я казав зі сцени: насправді, в будь-якій демократичній країні і для будь-яких демократичних керманичів незалежні медіа – це союзник, а не ворог.

І щойно це почнуть усвідомлювати там, набагато менший тиск відчуватимуть ті люди, які працюють журналістами в нашій країні.

Матеріали вашого авторства неодноразово викликали суспільний резонанс та змушували владу реагувати. Отже, який матеріал став особисто для вас знаковим, який би ви хотіли відзначити?

– Я так не зупиняюсь, після кожного матеріалу не думаю, чи це знаковий чи не знаковий. Слава Богу, що в нас є можливість дізнаватись, діставати інформацію, а це часто не просто, часто в нас щось не виходить.

Глядач, читач «Української правди» бачить те, що в нас виходить, те, що ми змогли.

Дуже часто в нас виникають такі ситуації, до прикладу навіть з тим самим Міндічем, я вже переживав, думав, що ми повернемось до Києва і не зможемо його знайти.

Тому що ми його знайшли, якщо я не помиляюсь, наприкінці третього тижня, і наступного дня я мав вже летіти до Києва, добиратися додому.

Тобто, мені здається, дуже важлива ось ця історія, починаючи з тексту «Коло президента», коли ми розповіли про Чернишова, який виїхав з країни, уникаючи підозри, і все, що було далі. Ми першими на «Українській правді» заявили про те, що квартира Міндіча могла прослуховуватися.

Ми першими розповіли, що пов'язує цих людей і так далі. Повторюсь, я маю за честь, що в мене була така можливість розповісти українському суспільству такі не завжди приємні, але дуже суспільно важливі факти життєдіяльності нашої країни.

На вашу думку, на якому зараз етапі перебуває українська журналістика? Чи вдається їй справлятися з викликами війни?

– Це дуже хороше запитання. Ви чули, напевно, промову Ольги Руденко. Тут, як і в будь-якій сфері життєдіяльності, багато проблем.

Але мені здається, українська журналістика – одна з найсильніших у світі. Це стосується і військової журналістики, і розслідувань воєнних злочинів, журналістських розслідувань, це стосується репортерів і загалом.

Ми всі п'ятий рік в повномасштабному вторгненні, ми всі звертали увагу на ту чи іншу роботу, наприклад, американських медіа і зараз можемо вже експертно порівнювати, мати свою думку. Я вважаю, що українська журналістика – одна з найсильніших у світі.

Останнє запитання – які у вас професійні плани на майбутнє?

– Це дуже хороше запитання. «Ми будемо знімати їх на пляжах, ми будемо знімати їх на узбережжях, ми будемо знімати їх в полях і на вулицях, ми будемо знімати їх на пагорбах. Ми будемо знімати і ми ніколи не здамося» (перефразування вислова Вінстона Черчилля, яке Михайло Ткач виголосив під час промови на премії імені Георгія Ґонґадзе-2026 ред. ).

