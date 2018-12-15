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15 Грудень 2018, Київ 23:46
Новини | Суспільство

На свята в Україні курсуватиме ще 5 додаткових поїздів – «Укрзалізниця»

UKRAINE -- The first flight went to the train of the «four capitals» from the train station of Kyiv, 28Sep2018

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На період новорічно-різдвяних свят «Укрзалізниця» призначила ще п’ять додаткових поїздів з Києва до Ужгорода, Львова, Ковеля та Дніпра, а також із Одеси до Ужгорода, повідомляється на сайті підприємства.

«Загалом на зимові свята вже відкрили продаж квитків на 15 додаткових поїздів. Щоб усі охочі змогли доїхати до місць відпочинку та зустріти свята у колі рідних та близьких, плануємо призначити загалом 30 додаткових поїздів. Завдяки цим поїздам та їхньому ефективному обігу зможемо перевезти на 5-7% пасажирів більше, ніж минулоріч», – заявив керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

Також в «Укрзалізниці» заявляють про нові прямі маршрути: Івано-Франківськ – Дніпро, Запоріжжя – Ужгород, Кривий Ріг – Ужгород та Суми – Вінниця – шляхом подовження маршрутів існуючих поїздів.

Раніше стало відомо, що «Укрзалізниця» у наступному році планує двічі підвищити тарифи на пасажирські перевезення в Україні. Зокрема, згідно з фінансовим планом підприємства, передбачається індексація тарифів на перевезення пасажирів у межах країни з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%.

Також підвищення цін очікується з квітня в міжнародному сполученні в середньому на 13-21% залежно від категорії поїзда і типу вагона.

Цього року «Укрзалізниця» двічі підвищувала тарифи на пасажирські перевезення. Загалом тарифи подорожчали приблизно на чверть.

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