Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Чаус: через удар дрона по лісгоспу на Чернігівщині поранений охоронець

Удар зруйнував адміністративну будівлю. На місці влучання виникла пожежа
Удар зруйнував адміністративну будівлю. На місці влучання виникла пожежа

Російська армія атакувала дроном лісогосподарське підприємство в місті Ніжинського району Чернігівської області, повідомив голова області В’ячеслав Чаус 11 грудня.

За його даними, удар зруйнував адміністративну будівлю. На місці влучання виникла пожежа.

«Травмований 65-річний цивільний чоловік, охоронець. Його ушпиталили до місцевої лікарні. Зараз постраждалий перебуває під наглядом лікарів у стані середньої тяжкості», – заявив Чаус.


Голова області зазначив, що за минулу добу регіон зазнав 30 російських обстрілів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG