Чаус: через удар дрона по лісгоспу на Чернігівщині поранений охоронець

Російська армія атакувала дроном лісогосподарське підприємство в місті Ніжинського району Чернігівської області, повідомив голова області В’ячеслав Чаус 11 грудня.
За його даними, удар зруйнував адміністративну будівлю. На місці влучання виникла пожежа.
«Травмований 65-річний цивільний чоловік, охоронець. Його ушпиталили до місцевої лікарні. Зараз постраждалий перебуває під наглядом лікарів у стані середньої тяжкості», – заявив Чаус.
Голова області зазначив, що за минулу добу регіон зазнав 30 російських обстрілів.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Форум