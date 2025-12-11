Чаус: через удар дрона по лісгоспу на Чернігівщині поранений охоронець

Російська армія атакувала дроном лісогосподарське підприємство в місті Ніжинського району Чернігівської області, повідомив голова області В’ячеслав Чаус 11 грудня.

За його даними, удар зруйнував адміністративну будівлю. На місці влучання виникла пожежа.

«Травмований 65-річний цивільний чоловік, охоронець. Його ушпиталили до місцевої лікарні. Зараз постраждалий перебуває під наглядом лікарів у стані середньої тяжкості», – заявив Чаус.





Голова області зазначив, що за минулу добу регіон зазнав 30 російських обстрілів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.





