Головне на ранок: високі темпи приросту COVID-випадків зберігаються, українці дякують країнам-друзям

Кількість нових «ковід»-випадків в Україні продовжує тримати високі показники, сенатори США кажуть, що санкції проти Росії вже не за горами, українці у Києві подякували країнам-друзям за допомогу в умовах загрози вторгнення Росії.

В Україні виявили понад 22 тисячі нових випадків COVID-19

В Україні за добу 30 січня виявили 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 2 865 дітей і 337 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За цими даними, минулої доби шпиталізували 2 322 людини, одужали – 4 346, померли 78 людей. Всього за добу зробили понад 64 тисячі тестувань.

Найбільше нових хворих виявили у Львівській області (2934), де з 31 січня посилюють карантин, і у Хмельницькій області (2092).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад чотири мільйони людей, 100 203 – померли.

Поліція заявила про затримання групи осіб, які планували заворушення в Україні

Національна поліція заявила, що затримала групу осіб, які планували масові заворушення на території України. Про це йдеться в повідомленні поліції ввечері 30 січня.

Подробиць поки не наводять. У поліції анонсували брифінг щодо затримання – за участі міністра внутрішніх справ і голови НПУ на 10:00 31 січня.

Раніше в адміністрації США заявляли, що Росія підготувала плани саботажу і внутрішньої дестабілізації щодо України, водночас накопичивши близько ста тисяч своїх військових на українському кордоні, що на Заході вважають ознакою підготовки до масштабного вторгнення.

Обговорення санкцій проти Росії у Сенаті США «на фінішній прямій» – сенатори

У США Сенат перебуває «на фінішній прямій» перед досягненням угоди про санкції проти Росії у зв’язку з її агресивними діями щодо України, заявили 30 січня в ефірі CNN голова сенатського комітету з міжнародних справ демократ Боб Менендес і провідний республіканець у цьому комітеті Джеймс Ріш.

При цьому, як випливає зі слів Менендеса, деякі санкції можуть запроваджені навіть у тому випадку, якщо Росія не здійснить повномасштабного вторгнення на територію України, якого побоюються на Заході і як можлива реакція на яку розробляється законопроєкт. За його словами, деякі обмеження можуть бути введені як відповідь на інші ворожі дії Росії проти України, такі як кібератаки чи спроби дестабілізувати ситуацію в країні.

За словами сенаторів, угода про законопроєкт може бути досягнута вже цього тижня. Залишається низка розбіжностей, зокрема щодо включення в санкційний пакет газопроводу «Північний потік-2», проте демократи й республіканці висловили впевненість, що їм вдасться домовитися з усіх питань.

За словами Менендеса, передбачені законопроєктом санкції, якщо вони набудуть чинності, будуть «виключно болючими» для Росії і «зламають» їй економіку.

Раніше повідомлялося, що йдеться про заходи проти найбільших російських банків і російського суверенного боргу. Крім того, законопроєкт передбачає запровадження експортного контролю (фактично ембарго на постачання в Росії певних видів продукції) та персональні санкції проти фізичних осіб. До списку санкцій, зокрема, може потрапити і президент Росії Володимир Путін.

Відповідно до законопроєкту, право вводити санкції буде надано адміністрації, при цьому частину санкцій вона буде зобов’язана запровадити, інші – залишаться на її розсуд.

Превентивні санкції закликав запровадити, зокрема, президент України Володимир Зеленський. Держдепартамент і Білий дім виступали проти цієї ідеї, заявляючи, що загроза санкцій, а не їхнє введення, є засобом стримування.

При цьому, за словами сенатора Менендеса, справді «руйнівні» санкції будуть запроваджені у разі російського вторгнення. Менендес попередив, що ці санкції вдарять і по світовій економіці – зокрема, може йтися про зростання цін на пальне, якщо його постачання з Росії буде порушено.

Законопроєкт, який обговорюється в Сенаті, – не єдина ініціатива, пов’язана з розробкою санкцій, однак, як раніше повідомлялося, багато його положень підтримані Білим домом.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.

«#ThanksFriends». У Києві влаштували акцію подяки союзникам України

У Києві на майдані Незалежності в неділю відбулася акція вдячності союзникам України «Thanks friends». Організатором акції стала українська політична партія та громадська організація «Демократична Сокира»​. Це була акція подяки країнам ЄС та НАТО за військову підтримку.

Учасники акції прийшли із виготовленими власноруч плакатами із словами подяки за підтримку України. Вони тримали у руках плакати, зокрема із словами «Thank you», «Your cool weapons warm our hearts», «Thanks friends»

«Наша подяка – не для іноземних політиків. Наша подяка для народів Великої Британії, США, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Канади, Чехії та Туреччини. Бо саме за гроші цих людей, платників податків – літаки з озброєнням долітають до України. Ми хочемо, щоб ці люди знали: зброя в надійних руках. Для нас це дуже важливо. Ми вдячні. І хочемо, щоб наші іноземні друзі теж про це знали», – зазначили організатори.

На завершення учасники акції підписали банер вдячності.

Теніс: Рафаель Надаль переміг у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії

Іспанський тенісист Рафаель Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії, що завершився у Мельбурні.

У фіналі Надаль здолав росіянина Данила Медведєва: 2-6, 6(5)-7, 6-4, 6-4, 7-5. Поєдинок тривав понад 5 годин.

Ця перемога на Відкритому чемпіонаті Австралії стала для Надаля другою за кар’єру.