Головне на ранок: високі темпи приросту COVID-випадків зберігаються, українці дякують країнам-друзям

Кількість нових «ковід»-випадків в Україні продовжує тримати високі показники, сенатори США кажуть, що санкції проти Росії вже не за горами, українці у Києві подякували країнам-друзям за допомогу в умовах загрози вторгнення Росії.
В Україні виявили понад 22 тисячі нових випадків COVID-19
В Україні за добу 30 січня виявили 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 2 865 дітей і 337 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.
За цими даними, минулої доби шпиталізували 2 322 людини, одужали – 4 346, померли 78 людей. Всього за добу зробили понад 64 тисячі тестувань.
Найбільше нових хворих виявили у Львівській області (2934), де з 31 січня посилюють карантин, і у Хмельницькій області (2092).
За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад чотири мільйони людей, 100 203 – померли.
Поліція заявила про затримання групи осіб, які планували заворушення в Україні
Національна поліція заявила, що затримала групу осіб, які планували масові заворушення на території України. Про це йдеться в повідомленні поліції ввечері 30 січня.
Подробиць поки не наводять. У поліції анонсували брифінг щодо затримання – за участі міністра внутрішніх справ і голови НПУ на 10:00 31 січня.
Раніше в адміністрації США заявляли, що Росія підготувала плани саботажу і внутрішньої дестабілізації щодо України, водночас накопичивши близько ста тисяч своїх військових на українському кордоні, що на Заході вважають ознакою підготовки до масштабного вторгнення.
Обговорення санкцій проти Росії у Сенаті США «на фінішній прямій» – сенатори
У США Сенат перебуває «на фінішній прямій» перед досягненням угоди про санкції проти Росії у зв’язку з її агресивними діями щодо України, заявили 30 січня в ефірі CNN голова сенатського комітету з міжнародних справ демократ Боб Менендес і провідний республіканець у цьому комітеті Джеймс Ріш.
При цьому, як випливає зі слів Менендеса, деякі санкції можуть запроваджені навіть у тому випадку, якщо Росія не здійснить повномасштабного вторгнення на територію України, якого побоюються на Заході і як можлива реакція на яку розробляється законопроєкт. За його словами, деякі обмеження можуть бути введені як відповідь на інші ворожі дії Росії проти України, такі як кібератаки чи спроби дестабілізувати ситуацію в країні.
За словами сенаторів, угода про законопроєкт може бути досягнута вже цього тижня. Залишається низка розбіжностей, зокрема щодо включення в санкційний пакет газопроводу «Північний потік-2», проте демократи й республіканці висловили впевненість, що їм вдасться домовитися з усіх питань.
За словами Менендеса, передбачені законопроєктом санкції, якщо вони набудуть чинності, будуть «виключно болючими» для Росії і «зламають» їй економіку.
Раніше повідомлялося, що йдеться про заходи проти найбільших російських банків і російського суверенного боргу. Крім того, законопроєкт передбачає запровадження експортного контролю (фактично ембарго на постачання в Росії певних видів продукції) та персональні санкції проти фізичних осіб. До списку санкцій, зокрема, може потрапити і президент Росії Володимир Путін.
Відповідно до законопроєкту, право вводити санкції буде надано адміністрації, при цьому частину санкцій вона буде зобов’язана запровадити, інші – залишаться на її розсуд.
Превентивні санкції закликав запровадити, зокрема, президент України Володимир Зеленський. Держдепартамент і Білий дім виступали проти цієї ідеї, заявляючи, що загроза санкцій, а не їхнє введення, є засобом стримування.
При цьому, за словами сенатора Менендеса, справді «руйнівні» санкції будуть запроваджені у разі російського вторгнення. Менендес попередив, що ці санкції вдарять і по світовій економіці – зокрема, може йтися про зростання цін на пальне, якщо його постачання з Росії буде порушено.
Законопроєкт, який обговорюється в Сенаті, – не єдина ініціатива, пов’язана з розробкою санкцій, однак, як раніше повідомлялося, багато його положень підтримані Білим домом.
З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.
Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.
«#ThanksFriends». У Києві влаштували акцію подяки союзникам України
У Києві на майдані Незалежності в неділю відбулася акція вдячності союзникам України «Thanks friends». Організатором акції стала українська політична партія та громадська організація «Демократична Сокира». Це була акція подяки країнам ЄС та НАТО за військову підтримку.
Учасники акції прийшли із виготовленими власноруч плакатами із словами подяки за підтримку України. Вони тримали у руках плакати, зокрема із словами «Thank you», «Your cool weapons warm our hearts», «Thanks friends»
«Наша подяка – не для іноземних політиків. Наша подяка для народів Великої Британії, США, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Канади, Чехії та Туреччини. Бо саме за гроші цих людей, платників податків – літаки з озброєнням долітають до України. Ми хочемо, щоб ці люди знали: зброя в надійних руках. Для нас це дуже важливо. Ми вдячні. І хочемо, щоб наші іноземні друзі теж про це знали», – зазначили організатори.
На завершення учасники акції підписали банер вдячності.
Теніс: Рафаель Надаль переміг у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії
Іспанський тенісист Рафаель Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії, що завершився у Мельбурні.
У фіналі Надаль здолав росіянина Данила Медведєва: 2-6, 6(5)-7, 6-4, 6-4, 7-5. Поєдинок тривав понад 5 годин.
Ця перемога на Відкритому чемпіонаті Австралії стала для Надаля другою за кар’єру.
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