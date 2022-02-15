Головне на ранок: готовність Путіна до переговорів про «гарантії безпеки», вимога США щодо деескалації

Нове у питанні деескалації з боку Росії на кордоні з Україною, оновлені дані щодо кількості COVID-випадків за добу, перенесення біатлонної естафети на Олімпіаді через морози.

Кремль: Путін готовий до переговорів щодо «гарантій безпеки»

Президент Росії Володимир Путін готовий вести переговори щодо ситуації навколо України і щодо «гарантій безпеки» для Москви, заявив американському телеканалу CNN його речник Дмитро Пєсков.

«По-перше, президент Путін завжди вимагав переговорів і дипломатії. І фактично він ініціював питання гарантій безпеки для Росії. Україна – лише частина більшої проблеми гарантій безпеки для Росії і, звичайно, президент Путін, готовий вести переговори», – сказав Пєсков.

За оцінкою США, станом на 13 лютого кількість російських військ поблизу України зросла зі 100 000 до 130 000 військових.

Група дослідників Conflict Intelligence Team на основі своїх спостережень за зосередженням російських військ біля українських кордонів напередодні заявила, що підготовка російських військ до можливої операції проти України практично завершена або буде завершена впродовж найближчих днів.

Раніше офіційні представники США та кількох інших країн заявляли, що вже цього тижня вторгнення Росії в Україну є ймовірним. Засоби інформації з посиланням на джерела у розвідці називали навіть числа – наприклад, у публікації німецького видання Spiegel ішлося про 16 лютого. Водночас офіційні особи наголошують, що, як і раніше, немає впевненості, що Росія справді зважиться на вторгнення. Лідери країн Заходу кажуть, що шлях дипломатії ще можливий.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.

Держдепартамент США про заяви Росії щодо готовності до діалогу: потрібна деескалація

У Державному департаменті США у відповідь на заяви Москви про готовність до подальшого діалогу щодо так званих «гарантій безпеки» для Росії наголосили на необхідності деескалації.

«Ми побачили ці коментарі, чого ми не побачили, то це ознак деескалації. Ми не побачили жодних відчутних, жодних реальних ознак деескалації. Ми були послідовними в тому, що хочемо йти шляхом дипломатії. Ми хочемо вирішити це через діалог, дипломатію, комунікацію. Ми сподіваємося, що росіяни виявлять подібну готовність. Але ми також сказали, що для успіху дипломатії і діалогу вони мають відбуватися в контексті деескалації. А ми не побачили нічого схожого на деескалацію», – заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс на брифінгу 14 лютого.

Так він прокоментував заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який напередодні на зустрічі з Путіним заявив, що «шанси на домовленості є».

Також, за його словами, США не вважають, що президент Росії Володимир Путін вже ухвалив рішення щодо нового вторгнення в Україну, і вірять, що «ще залишається вікно для вирішення цієї проблеми шляхом діалогу й дипломатії».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні. Кремль вторгнення заперечує.

Канцлер Німеччини після зустрічі з Зеленським проведе переговори з Путіним у Москві

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 15 лютого відвідає Москву для переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у рамках намагань Заходу переконати Кремль обрати дипломатію на тлі напруженості через нарощування російських військ поблизу України.

Поїздка Шольца до російської столиці відбувається після подібних поїздок минулого тижня президента Франції Емманюеля Макрона і двох британських міністрів.

Шольц, який 14 лютого зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, сказав, що не бачить «розумного виправдання» для військової діяльності Росії на кордоні України.

Канцлер Німеччини закликав Росію вжити негайних заходів для зниження напруженості.

«Ми готові до серйозного діалогу з Росією з питань європейської безпеки», – сказав Шольц на пресконференції після зустрічі з Зеленським.

Очікується, що Шольц і Путін також обговорять «Північний потік-2», газопровід, побудований для доставки природного газу з Росії до Німеччини, який очікує остаточного схвалення німецьких регуляторних органів.

В Україні виявили 29 724 нових випадки COVID-19

В Україні за добу 14 лютого виявили 29 724 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 2 393 дітей і 884 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За цими даними, минулої доби шпиталізували 1 889 людей, 23 235 – одужали, 305 людей померли. За добу провели понад 111,6 тисячі тестувань.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (4584), Одеській області (3315).

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли понад 4,5 мільйонів людей, 103 255 – померли.

Чоловічу біатлонну естафету на Олімпіаді перенесли через мороз

Чоловіча біатлонна естафета на Олімпійських іграх, запланована на 15 лютого, стартує на дві з половиною години раніше, ніж планувалося.

«Прогноз погоди на початковий час старту повідомляє, що температура впаде нижче за мінус 15°C, що, згідно з правилами IBU (Міжнародного біатлонного союзу – ред.), ставить під загрозу проведення змагань. Змінюючи час старту на дві з половиною години, ми сподіваємось уникнути цих низьких температур та провести змагання у справедливих та безпечних умовах для наших спортсменів», – повідомив рейс-директор IBU Борут Нунар.

Естафета розпочнеться о 14:30 за часом Пекіна (це 8:30 за Києвом). Українська команда виступить у такому складі – Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний.