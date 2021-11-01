Головне на ранок: Київ у «червоній зоні», вибори мера Харкова, нове у смерті депутата Полякова

Київ перейшов на «червоний» рівень епідемічної небезпеки, Харків проголосував на виборах мера, у Глазко почалася кліматична конференція ООН.

Київ із 1 листопада переходить у «червону» зону.

У Києві з 1 листопада встановлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Від сьогодні починає діяти низка обмежень, встановлених комісією з питань ТЕБ і НС Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, заборонено:

перевезення пасажирів громадським транспортом, у тому числі метрополітеном (крім осіб до 18 років), без негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або «жовтого» чи «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання особи від згаданої хвороби;

перевезення пасажирів громадським транспортом – трамваями, тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі – у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу;

відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або «зелений» COVID-сертифікат; або документ про одужання.

перебування без захисних масок на територіях закладів охорони здоров’я й освіти; у підземних переходах; на зупинках громадського транспорту і на інших територіях загального користування у разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менше від одного метра;

роботу закладів громадського харчування, крім доставки і замовлень на винос (дозволяється за умови наявності у всіх відвідувачів і робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання);

діяльність хостелів (дозволяється за умови наявності у всіх клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання);

відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання);

приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України ті їхніх тренерів (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення

антигена строком дії 72 години або «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання);

проведення всіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів без глядачів, заходів з атестації та оцінювання якості освіти (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладів негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання);

проведення закладами охорони здоров’я усіх форм власності планових заходів із госпіталізації, крім низки невідкладних і термінових випадків.

Згідно з рішенням, заклади освіти Києва з 1 листопада мають перейти на дистанційний режим.

Дитячі садки можуть працювати за умови, якщо всі працівники мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Станом на 1 листопада в «червоній» зоні епідемічної небезпеки, крім Києва, перебуває 15 областей України.

МОЗ: минулого тижня в Україні від COVID-19 вакцинували більше, ніж за весь червень

За минулий тиждень в Україні зробили 1 740 231 щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров’я, це більше, ніж за весь червень.

31 жовтня в Україні вакцинували 117 818 людей: одну дозу отримали 89 546 людей, повністю імунізовані – 28 272.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 10 мільйонів людей, з них повністю імунізовані й отримали дві дози – понад 7,4 мільйона.

У МОЗ наголошують, що 94% шпиталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

Депутатка Скороход заявила, що Полякова вбили

Народна депутатка від групи «За майбутнє» Анна Скороход заявила, що її нареченого, депутата Антона Полякова вбили. Вона сказала про це в ефірі телеканалу «Україна 24» ввечері 31 жовтня.

«Ми були заручені. Ми повинні були розписатися на його день народження, він дуже цього хотів, тому що для нього це було свято. Тому я скоріше не просто друг, а кохана жінка. Мені дуже неприємний весь цей бруд, який ллється, лився, ця брехня, яка поширюється, зокрема правоохоронними органами, і яка не має нічого спільного з правдою. Я хотіла б відкрито і відверто на всю країну заявити, що Антон Поляков був убитий, і не треба придумувати нічого, не треба розповідати нічого про наркотики, або ще якусь нісенітницю», – заявила депутатка.

Вона додала, що бачила на тілі загиблого «борозду на шиї», начебто від удушення, походження якої, за словами Скороход, у поліції не пояснили.

Правоохоронні органи заяву депутатки наразі не коментували.

Про смерть Антона Полякова вранці 8 жовтня повідомили у поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» з приміткою «природна смерть». Полякову було 33 роки.

Начальник Головного управління Нацполіції у Києві Іван Вигівський казав, що поліція розглядає кілька версій смерті депутата Антона Полякова – хронічне захворювання, отруєння невідомою речовиною (як самостійно, так і невідомою особою).

У Міністерстві внутріншніх справ заявили, що серед особистих речей померлого народного депутата Антона Полякова виявили два катетери з речовиною бурого кольору, а також слідство встановило наявність метадону у крові депутата.

Вибори мера Харкова: явка склала близько 28-29% – міський виборчком

Приблизна явка на виборах мера Харкова склала 28-29%, повідомив кореспондент Радіо Свобода, який працює у Харкові у день виборів, з посиланням на місцеву виборчу комісію.

«Ми приблизно порахували, це десь 28-29%», – сказала голова Харківської територіальної комісії Олена Матвієнко.

Загалом до списку виборців включили 1 019 175 людей. Але, за даними Матвієнко, на дільницях отримали бюлетені 288 336 людей.

У Харкові на посаду мера претендували 10 кандидатів. Позачергові вибори призначили через смерть у грудні минулого року мера Харкова Геннадія Кернеса. Екзитполи свідчать про перемогу кандидата від «Блоку Кернеса – Успішний Харків» Ігоря Терехова.

У Глазго розпочалася конференція ООН щодо клімату

У Глазго, Шотландія, розпочалася кліматична конференція ООН, яка перелбачає двотижневі інтенсивні переговори майже 200 країн про підходи до подолання наслідків зміни клімату.

Дипломати шукатимуть шляхи вирішення проблем, що залишилися невирішеними після Паризької кліматичної угоди 2015 року, та активізуватимуть зусилля щодо запобігання підвищенню глобальної температури більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальним періодом.

Вчені попереджають, що шанси на досягнення мети, поставленої на переговорах у Парижі шість років тому, стрімко зменшуються.

Екологи через незадоволення повільними темпами боротьби зі зміною клімату анонсували протести, і під час зустрічей у Глазго, відомих як COP21.

Очікується, що понад 100 світових лідерів відвідають COP21 1 і 2 листопада, у тому числі президент США Джо Байден, в.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді і прем’єр-міністр Великобританії Боріс Джонсон.

Інші світові лідери, зокрема президент Росії Володимир Путін, лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент Бразилії Жаїр Болсонару можуть виступити на форумі по відеозв’язку.

На захід, який завершиться 13 листопада, акредитували понад 25 тисяч делегатів.