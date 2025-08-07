«Це не питання довіри, це питання дій» – Держдеп про потенційні переговори Трампа і Путіна

У Державному департаменті США прокоментували потенційні переговори президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним.



«Це не питання довіри, це питання дій. Президент описав те, наскільки він розчарований діями, які ми бачили з боку Росії впродовж останніх тижнів. Він говорив про необхідність побачити дії, а не лише слова…Справа не в довірі, а в діях, і в тому, щоби зробити все можливе, аби допомогти в прагненні до миру та привести цю війну до завершення», – сказав на брифінгу заступник речника Державного департаменту США Томмі Піготт.

«Наша кінцева мета – припинити цей конфлікт, посадити сторони за стіл переговорів, побачити припинення вогню, а також тривалий та міцний мир», – додав представник Держдепу.

Також він повідомив, що поки що в розкладі держсекретаря Марко Рубіо немає запланованих зустрічей з українськими чи російськими колегами.

Після зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна 6 серпня з’явилася інформація про ймовірну зустріч Трампа і Путіна наступного тижня.

Президент США повідомив, що має намір «дуже скоро» провести переговори з Путіним та Зеленським.

У Кремлі ж заявили про високу ймовірність зустрічі президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним уже «найближчим часом». Також помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час розмови в Москві 6 серпня порушував тему тристоронньої зустрічі з участю президента України Володимира Зеленського, але Москва залишила це без коментарів.

Зеленський після своєї розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 7 серпня заявив, що Україна готова до зустрічей у різних форматах.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни неодноразово наголошували, що Кремль не змінив своїх намірів підкорити Україну і затягує переговорний процес для того, щоб виграти час для подальших здобутків на полі бою й отримати поступки від України й Заходу.



