Головне на ранок: китайські космонавти вийшли у відкритий космос, збірна України повернулася з «Євро-2020»

В авіакатастрофі на Філіппінах загинули десятки людей, СБУ провела антитерористичні навчання у Києві, китайські космонавти вийшли у відкритий космос, збірна України з футболу повернулася з «Євро-2020», уряд Куби розпорядився евакуювати 180 тисяч людей через ураган.

Авіакатастрофа на Філіппінах: виявили вже 45 загиблих, іще 5 зниклі безвісти

На Філіппінах розбився літак з військовими. За повідомленнями, літак C-130 Hercules, який перевозив військових для зміцнення сил, що ведуть операції проти ісламістських бойовиків на півдні Філіппін, не вписався в посадкову смугу і, намагаючись знову злетіти, впав посеред дерев біля аеродрому на острові Холо, спалахнув і вибухнув. Наразі відомо про принаймні 45 загиблих. Поранено було щонайменше 43 людини, зокрема й чотирьох цивільних.

СБУ провела антитерористичне навчання в київській синагозі

Служба безпеки України і посольство Ізраїлю в Україні повідомили про спільні тактико-спеціальні навчання в Хоральній синагозі Бродського в центрі Києва, легендою яких було визволення захоплених у заручники в цій будівлі умовними терористами посла Ізраїлю й інших вірян. Крім СБУ, в навчанні взяли участь підрозділи Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії і представники органів державної виконавчої влади. Посольство Ізраїлю висловило Україні подяку за проведені навчання.

Китайські космонавти побували в відкритому космосі вперше за 13 років

Китайські космонавти, які нині перебувають на орбіті, здійснили «першу позакорабельну діяльність» у перебігу будівництва китайської космічної станції, повідомило Агентство пілотованої космонавтики Китаю. Вихід у відкритий космос був «цілком успішний», двоє з трьох членів екіпажу корабля «Шеньчжоу-12» в перебігу семигодинного перебування поза межами основного модуля «Тяньхе» китайської станції «виконали всі заплановані завдання» і повернулися до модуля, заявили в агентстві. Космонавти Лю Бомін і Тан Хунбо встановили на поверхні станції необхідне обладнання і здійснили належні перевірки, мовиться в повідомленні. Командир корабля Нє Хайшен залишався в модулі.

Збірна України повернулася з «Євро-2020»

Збірна України з футболу повернулася до Києва після участі в Чемпіонаті Європи з футболу. В аеропорті «Бориспіль» команду зустрічали кількасот уболівальників. Українські футболісти дійшли до чвертьфіналу «Євро-2020», де поступилися одному з фаворитів змагання – збірній Англії. Тренер української збірної Андрій Шевченко подякував гравцям за їхню боротьбу на полі, а українцям – за підтримку.

На Кубі евакуюють 180 тисяч людей через ураган «Ельза»

Уряд Куби розпорядився евакуювати 180 тисяч людей 4 липня, через наближення тропічної бурі «Ельза». Таке рішення влада ухвалила після того, ураган ве призвів до загибелі щонайменше трьох людей та спричинив сильну повінь на інших Карибських островах. Уряд Куби відкрив притулки для евакуйованих, але більшість із них переїхали до родичів. Сотні жителів гірських районів знайшли притулок у печерах. Евакуація спричинена побоюваннями повсюдної повені, оскільки місцеві синоптики попереджають про інтенсивний дощ протягом кількох днів у центральній та західній Кубі.