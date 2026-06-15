ДСНС повідомляє про загибель кількох тварин через удар Росії по зоопарку в Харкові

Атака російського дрона спричинила пожежу у вольєрі Харківського зоопарку, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій 15 червня.
«Кілька тварин загинули внаслідок російського обстрілу Харкова», – йдеться в повідомленні.
Служба додає, що її рятувальники та психологи спільно з поліцейськими та працівниками зоопарку провели евакуацію з будівлі віварію.
Відомство також повідомило про ліквідацію пожежі, що виникла внаслідок російського удару в Холодногірському районі. Там внаслідок повторної атаки
загинули четверо рятувальників, ще шестеро поранені:
«Попри смертельну небезпеку, надзвичайники ліквідували всі осередки горіння».
Мер Харкова Ігор Терехов раніше
повідомив про постраждалих тварин внаслідок влучання російського дрона в міський зоопарк.
Раніше стало відомо, що в ході масованої повітряної атаки Росія завдала повторного удару по Харкову
загинули п’ятеро рятувальників.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.
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Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають
цілеспрямований характер.
Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою
. геноцидних дій
Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:
оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;
публічні заклики до знищення українців; цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;
переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;
винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;
запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;
депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;
вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.
Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.
Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.
Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.
Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України,
убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Пожежа у Лаврі, пошкоджені медзаклад та школа: Київ після чергової російської атаки
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Пожежа на даху Успенського собору Києво-Печерської лаври. У СБУ навели докази, що вона виникла внаслідок влучання російського безпілотника. Це вже друге пошкодження Лаври внаслідок російських ударів за час повномасштабної війни
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Святині вдалося зберегти, повідомив Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ), єпископ Авраамій
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«Чергове варварство росіян, ще раз підтверджує, що для них немає нічого святого», – сказав єпископ Авраамій кореспонденту Радіо Свобода.
«Відчуття, що ворожа куля попала тобі в серце», – додав він
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Руйнування всередині Успенського собору Києво-Печерської лаври.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна ініціює відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та інші міжнародні механізми, вимагаючи «негайної та адекватної відповіді» на російський удар, який значно пошкодив будівлі Києво-Печерської лаври
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«Завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, одній із найбільших святинь християнства, Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії. Він має бути проклятим на віки. І він програє цю війну», –
повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
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Покрівля Успенського собору Києво-Печерської лаври, де внаслідок влучання російського безпілотника зайнялася пожежа.
Міноборони Росії розповсюдило твердження, що по даху собору влучила ракета від ЗРК Patriot, якими українська ППО збиває російські балістичні ракети. СБУ цю заяву спростувала.
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Європейські міністри закордонних справ
засудили російський удар по Києво-Печерській лаврі назвавши його воєнним злочином і доказом того, що Росія не має «жодних «червоних ліній»
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«Для нас, французів, це було б рівнозначно бомбардуванню Нотр-Даму або базиліки Сен-Дені», – заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі
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За словами французького міністра, Росія «вкотре продемонструвала всю жорстокість своїх дій», завдавши серйозних пошкоджень Успенському собору Києво-Печерської лаври – об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО. «Це, очевидно, є абсолютно неприйнятним», – додав він
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Президент України Володимир Зеленський на місці російського удару по Успенському собору Києво-Печерської лаври. Київ, 15 червня 2026 року
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Пожежа на даху Національного культурно-мистецького й музейного комплексу «Мистецький арсенал», який розташований поруч із Києво-Печерською лаврою
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Руйнування на території «Мистецького арсеналу» внаслідок російської атаки
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Пошкоджена російським обстрілом школа у Дніпровському районі Києва. 15 червня 2026 року
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Розташований поруч із школою житловий будинок також зазнав пошкоджень. Припарковані автівки згоріли внаслідок російського удару. Київ, 15 червня 2026 року
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Київська школа. Руйнування, завдані російським ударом у ніч на 15 червня 2026 року.
Попри численні влучання в об'єкти цивільної інфраструктури і житлові будинки, Росія і далі запевняє, що «збройні сили Російської Федерації по об'єктах цивільної інфраструктури ударів не планують і не завдають».
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Після влучання російських безпілотників вигоріла частина багатоповерхівки у Деснянському районі Києва
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Котику теж дуже страшно. Поруч із місцем влучання у Деснянському районі Києва. 15 червня 2026 року
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Разом із багатоповерхівкою у Деснянському районі зазнала збитків унаслідок російського удару і розташована поруч міська лікарня №3 – вибиті вікна, двері та пошкоджене обладнання. Київ, 15 червня 2026 року
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Руйнування у одному з кабінетів лікарні у Деснянському районі Києва. Попри це медики продовжили приймати пацієнтів
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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
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