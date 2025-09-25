Суд в Естонії ув’язнив жителя Нарви до 5 років за шпигунство на користь Росії

Суд у Естонії засудив до п’яти років позбавлення волі жителя Нарви, визнавши його винник у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляють представники суду й прокуратури країни 25 вересня.

За версією слідства, чоловік на ім’я Ігор Лобін із 2017 року передавав російській ФСБ дані про організацію оборони Естонії, її внутрішню безпеки, діяльність силових структур, навчання Сил оборони Естонії і її добровольчих дружин, а також про перехід шкіл на освіту естонською мовою.

Заступник директора Поліції безпеки країни Тааві Наріц в інтерв’ю виданню Postimees заявив, що Лобін був технічним інспектором. У нього не було доступу до конфіденційної інформації, але він регулярно їздив до Росії і з окремого телефона переписувався з куратором, контакт якого був підписаний як продавець рибальських снастей. Він додав, що Лобін отримував мінімальну нагороду і «був класичним ідеологічним агентом».

У липні повітовий суд естонського міста Виру визнав громадянина Росії, жителя Нарви Павла Капустіна винним у шпигунській діяльності проти Естонії і засудив його до 6,5 років ув’язнення.