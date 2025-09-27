На фронті відбулося понад 80 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 27 вересня загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 82, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Михальчина Слобода, Ясна Поляна, Хрінівка Чернігівської області; Бобилівка, Студенок, Бруски, Товстодубове Сумської області», – йдеться у зведенні станом на 22:00.

Половина боїв зафіксована на Покровському і прилеглому до нього Новопавлівському напрямках у Донецькій області.

«На Покровському напрямку сьогодні ворог 28 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне. Одне боєзіткнення продовжується дотепер.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Січневе, Новоселівка, Соснівка, Маліївка, Новомиколаївка, Березове та Новогригорівка. Шість з тринадцяти наступальних дій ворога відбито, ще сім боєзіткнень триває», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

За словами президента Володимира Зеленського, на ранок 26 вересня українські війська звільнили 168,8 квадратних кілометрів території на Добропільському напрямку, ще 187,7 квадратних кілометрів зачистили.

За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

31 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».