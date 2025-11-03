На фронті відбулося 83 бої з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 3 листопада на фронті відбулося 83 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Від артилерійських обстрілів з території російської федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Сергіївське, Хрінівка, Орликівка, Галаганівка Чернігівської області; Кореньок Сумської області», – йдеться в денному зведенні.

Понад половина боїв зафіксована на Покровському та суміжному з ним Олександрівському напрямках у Донецькій області.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Нове Шахове, Мирноград, Родинське, Разіне, Червоний Лиман, Новопавлівка, Сухий Яр, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 28 атак.

Сьогодні на Олександрівському напрямку ворог 11 разів атакував в районах населених пунктів Січневе, Вороне, Степове, Олексіївка, Вербове, Павлівка, Цегельне, Успенівка, Красногірське. Одне боєзіткнення продовжується дотепер. Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Демурине, Великомихайлівка, Орестопіль, Олексіївка», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

На Покровському напрямку фронту є результати «у знищенні окупанта», повідомив 2 листопада президент Володимир Зеленський.

26 жовтня Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Покровськ – місто з населенням близько 1260 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.