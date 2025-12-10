На фронті відбулося 127 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Загальна кількість бойових зіткнень на фронті з початку доби 10 грудня становить 127, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Сеньківка, Хрінівка Чернігівської області; Рижівка, Безсалівка, Рогізне, Волфине Сумської області», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

За цим повідомленням, російські атаки активізувалися не лише на Покровському (там було 35 спроб сил РФ просунутися), але й на інших напрямках у Донецькій та Запорізькій областях – Лиманському (22 атаки), Костянтинівському (17), Олександрівському (14) та Гуляйпільському (14).

Бої також тривали на Південно–Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 9 грудня заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють частину міста, а Мирноград – не в оточенні.

1 грудня Міноборони РФ на своїх ресурсах заявило про нібито захоплення Покровська. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав заяви та дані, що спростовують окупацію міста.