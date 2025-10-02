На фронті відбулося 158 боїв за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 1 жовтня на фронті відбулося 158 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав двох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 162 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4312 обстрілів, зокрема 129 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5280 дронів-камікадзе… За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два пункти управління та один інший важливий об’єкт ворога», – йдеться у ранковому зведенні.

Майже половина боїв зафіксована на Покровському та суміжному з ним Новопавлівському напрямках у Донецькій області.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Сухецьке, Миролюбівка, Новопавлівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Білицьке, Червоний Лиман, Новоекономічне, Грузьке, Іванівка, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Новомиколаївка та Філія.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 26 атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Вороне, Соснівка, Новомиколаївка, Воскресенка, Калинівське та Новогригорівка», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно–Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Наприкінці вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Добропільська контрнаступальна операція триває, і в її результаті українським військовим вдалося звільнити понад 174 квадратних кілометри території.

За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

