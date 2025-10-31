На фронті відбулося 132 бої за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 30 жовтня на фронті зафіксовано 132 боєзіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав три ракетних й 88 авіаційних ударів, застосував 66 ракет та скинув 168 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4739 обстрілів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6725 дронів-камікадзе… За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника», – йдеться в ранковому зведенні.

Майже половина боїв зафіксована на Покровському та Олександрівському напрямках у Донецькій області.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка та Нововасилівське», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Російська армія посилює тиск на Покровському напрямку, повідомляє угруповання військ «Схід» 30 жовтня. Водночас командування заперечує блокування українських сил у місті.

Минулого тижня, 26 жовтня Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Російська армія просунулася в межах Покровська – про це вранці 29 жовтня повідомив проєкт DeepState. На мапі бойових дій виросла «червона зона» на півдні міста, а «сіра», яка свідчить про присутність противника, досягла його північних околиць.