Генштаб: від початку доби на фронті відбулося 101 боєзіткнення

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування російської армії вглиб української території, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в зведенні на 16 годину 7 жовтня.

За зведенням, від початку доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Зокрема, три сутички мали місце на Північно–Слобожанському і Курському напрямках.

ЗСУ відбили 16 російських атак на Південно–Слобожанському напрямку, чотири бойових зіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку російська армія тричі атакувала позиції українських підрозділів поблизу Куп’янська та в бік Петропавлівки й Новоплатонівки. Одна сутичка досі триває.

Бойові дії тривають на Лиманському, Сіверському та Торецькому напрямках.

«На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів, Нове Шахове, Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 23 атаки противника, два бойових зіткнення тривають», – йдеться в зведенні.

Російська армія намагалася прорвати оборону на Новопавлівському напрямку в районах Запоріжжя, Олександрограду, Січневого, Новоселівки, Новогеоргіївки, Соснівки, Вороного, Новогеоргіївки, Калинівського та Новогригорівки. ЗСУ відбили 11 росйських штурмів, ще дві атаки тривають.





Також штаб зафіксував дев’ять російських спроб наступати на Гуляйпільському напрямку і шість на Оріхівському. Також українські війська відбили дві російські атаки на Придніпровському напрямку, триває ще один бій.

Раніше 7 жовтня речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російські війська збільшили кількість ударів на південних напрямках. За його словами, ситуація там «доволі непроста і має певні тенденції до загострення».

За спостереженнями британської розвідки у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.











