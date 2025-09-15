Генштаб ЗСУ: від початку доби війська РФ 88 разів атакували позиції Сил оборони

Станом на 16:00 на фронті російські війська 88 разів атакували позиції Сил оборони, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку – 25 атак у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Вільного, Червоного Лиману, Мирнограду, Родинського, Променя, Звірового, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Тернового, Новоіванівки.

Дещо менше – 16 атак – було на Новопавлівському напрямку, де російські сили йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Ялта, Комишуваха, Вороне та у напрямку Філії, Іскри, Січневого, Ольгівського.

Також атаки противника продовжуються на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському та Придніпровському напрямках

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Напередодні президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що «є хороші результати у прикордонні Сумщини». За його словами, українські підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Крім того, Зеленський заявив про значні втрати у російських сил і на Харківщині – в Купʼянську, і на Донеччині.

«Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми – відбиваються хлопцями… Діємо відповідно до ситуації й на Запоріжжі», – зазначив президент без подробиць.

31 серпня Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» 5 вересня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.