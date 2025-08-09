На фронті від початку доби було 79 боєзіткнень, третина – на Покровському напрямку – Генштаб

На фронті від початку доби зафіксовано 79 бойових зіткнень, близько третина з них – на Покровському напрямку, повідомив у зведенні станом на 16:00 9 серпня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне і в бік населених пунктів Новоукраїнка, Покровськ, Сухецьке, Затишок. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 24 атаки, два боєзіткнення досі тривають», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, російські атаки також зафіксували на Новопавлівському, Лиманському, Торецькому, Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

Покровський напрямок на Донеччині є однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».

Як повідомив 29 липня проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагаються створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.