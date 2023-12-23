Генштаб: за добу на фронті було 75 боєзіткнень, більшість – на Авдіївському напрямку

Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень, українські війська відбили російські атаки на шести напрямках фронту, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак в районі Синьківки Харківської області, де війська РФ намагалися прорвати оборону, на Бахмутському напрямку відбили 8 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

«На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області», – йдеться у повідомленні.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати війська РФ в районах Мар’їнки та Побєди, де відбили 4 атаки, на Шахтарському напрямку українські захисники відбили російську атаку західніше Старомайорського, на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Війська РФ не відмовилися від наміру вибити українські підрозділи із займаних позицій на лівобережжі Дніпра та здійснили 17 безуспішних штурмових дій, отримавши гідну відсіч, із втратами відступили, додають у штабі.

Наприкінці листопада британська розвідка заявляла, що бої поблизу Кринок на лівобережжі Херсонщини, де українські морські піхотинці утримують плацдарм, мають менший масштаб, ніж деякі великі битви війни України і Росії, але російське керівництво вважає їх «дуже проблемними».

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У листопаді цього року з’явилися повідомлення про український плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 17 листопада офіційно підтвердило, що українські військові закріпилися на кількох плацдармах на лівобережжі Херсонщини.