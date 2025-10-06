Від початку доби на фронті відбулося 113 боєзіткнень – Генштаб

Російські війська продовжують атакувати на низці напрямків, Сили оборони «вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території», повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину 6 жовтня. Від початку доби на фронті зафіксували 113 бойових зіткнень.

Зокрема, чотири сутички мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили вісім атак російських військ, тривають ще чотири бойових зіткнення.

Російські загарбники атакували п’ять разів на Куп’янському напрямку, два бої тривають. Також війська РФ чотири рази намагалися прорвати оборону на Лиманському напрямку, точаться два боєзіткнення.





ЗСУ відбили 10 російських атак на Сіверському напрямку, одна атака мала місце на Краматорському. На Торецькому напрямку армія РФ 14 разів штурмувала в районах Русиного Яру, Катеринівки, Щербинівки та Плещіївки, бої точаться у трьох локаціях.

«На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 40 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів, Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Філія та у бік Новопавлівки й Володимирівки. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 35 атак противника, п’ять бойових зіткнень тривають», – йдеться в зведенні.

Українські війська відбили 12 російських штурмів на Новопавлівському напрямку, ще чотири атаки тривають.

Армія РФ також шість разів безуспішно наступала на Гуляйпільському напрямку, додає штаб. Сили оборони відбили три російські атаки на Оріхівському напрямку, триває відбиття ще однієї на Придніпровському.

За спостереженнями британської розвідки у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.



