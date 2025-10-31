Доступність посилання

Новини | Суспільство

Генштаб ЗСУ: російські війська 46 разів атакували на Покровському напрямку за день

Український військовий запускає розвідувальний дрон поблизу Покровська, жовтень 2025 року
Український військовий запускає розвідувальний дрон поблизу Покровська, жовтень 2025 року

Від початку доби на фронті відбулося 137 боєзіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 31 жовтня.

Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили дев’ять російських штурмових дій. Ще три російських штурми зафіксовані на Південно-Слобожанському напрямку.

«На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії у районі Петропавлівки, Піщаного та в напрямках Новоплатонівки, Новоосинового. Українські захисники зупинили дев’ять ворожих атак, ще два боєзіткнення тривають», – йдеться в повідомленні.


Російські атаки тривали на Лиманському, Слов’янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках.

«На Покровському напрямку від початку доби окупанти 46 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Новоукраїнка та в напрямку Гришиного. В одній локації бої не вщухають дотепер», – звітує штаб.

Ще 16 разів російські загарбники намагалися прорвати оборону на Олександрівському напрямку, три боєзіткнення тривають.

Читайте також: Клин клином вибивають – військовий експерт Киричевський про тактику ЗСУ у Покровську

Сили оборони відбили три атаки на Гуляйпільському напрямку, одну на Оріхівському і дві на Придніпровському.

Покровський напрямок залишається одним з найактивніших ділянок фронту, де тривають інтенсивні бої.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація у Покровську – складна, там зосереджено 170 тисяч російських військ. Водночас він заперечив оточення українських військ у місті.

Минулого тижня, 26 жовтня, Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Російська армія просунулася в межах Покровська – про це вранці 29 жовтня повідомив проєкт DeepState. На мапі бойових дій виросла «червона зона» на півдні міста, а «сіра», яка свідчить про присутність противника, досягла його північних околиць.


