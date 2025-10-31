Генштаб ЗСУ: російські війська 46 разів атакували на Покровському напрямку за день

Від початку доби на фронті відбулося 137 боєзіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 31 жовтня.

Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили дев’ять російських штурмових дій. Ще три російських штурми зафіксовані на Південно-Слобожанському напрямку.

«На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії у районі Петропавлівки, Піщаного та в напрямках Новоплатонівки, Новоосинового. Українські захисники зупинили дев’ять ворожих атак, ще два боєзіткнення тривають», – йдеться в повідомленні.





Російські атаки тривали на Лиманському, Слов’янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках.

«На Покровському напрямку від початку доби окупанти 46 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Новоукраїнка та в напрямку Гришиного. В одній локації бої не вщухають дотепер», – звітує штаб.

Ще 16 разів російські загарбники намагалися прорвати оборону на Олександрівському напрямку, три боєзіткнення тривають.

Сили оборони відбили три атаки на Гуляйпільському напрямку, одну на Оріхівському і дві на Придніпровському.

Покровський напрямок залишається одним з найактивніших ділянок фронту, де тривають інтенсивні бої.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація у Покровську – складна, там зосереджено 170 тисяч російських військ. Водночас він заперечив оточення українських військ у місті.

Минулого тижня, 26 жовтня, Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Російська армія просунулася в межах Покровська – про це вранці 29 жовтня повідомив проєкт DeepState. На мапі бойових дій виросла «червона зона» на півдні міста, а «сіра», яка свідчить про присутність противника, досягла його північних околиць.



