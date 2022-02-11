Головне на ранок: ДТП Ярославського, російська морська блокада та зустріч радників «нормандського формату»

ДТП з кортежем Ярославського: ОГП проведе розслідування щодо поліцейських і прокурорів Харківщини

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Офіс генпрокурора проведе «повноцінне і неупереджене розслідування» щодо співробітників Нацполіції Харківської області і прокурорів Харківської обласної прокуратури. Так вона відреагувала на ДТП із кортежем бізнесмена Олександра Ярославського, що сталося під Харковом пізно ввечері 9 лютого і внаслідок якого загинула людина.

Перед цим міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що вирішив звільнити начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.

Зустріч радників «нормандської четвірки» тривала понад 9 годин, спільного документу не узгодили – Єрмак

Переговори на рівні політичних радників лідерів країн – учасниць «нормандського формату» в Берліні тривали понад дев’ять годин, сторонам не вдалося узгодити спільний документ, повідомив за підсумками зустрічі її учасник, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, «всі сторони підтвердили, що ми налаштовані продовжувати переговори».

«Також всі були єдині в тому, що необхідно розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи. Сьогодні ми не змогли дійти до якогось спільного документу… ми продовжуємо працювати. Думаю, що ми будемо зустрічатися дуже скоро знову», – сказав Єрмак в ніч на 11 лютого.

У МЗС засудили рішення Росії «блокувати частину акваторії Чорного й Азовського морів»

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» у зв’язку з «рішенням Росії про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань». Також міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати «сильну відповідь» Росії на її дії в Чорному й Азовському морях.

За даними ЗМІ, напередодні Росія перекинула ​в Чорне море шість великих десантних кораблів Північного і Балтійського флоту.

Британія розширила санкційне законодавство проти РФ через можливе вторгнення в Україну – Reuters

Великобританія розширила перелік пов’язаних з Росією осіб, які можуть опинитися під санкціями, якщо Кремль вирішить вторгнутися в Україну. Як передає агенція Reuters, 10 лютого британські парламентарії заявили, що розширене законодавство про санкції дозволить Лондону накладати більш жорстке покарання на наближених до влади Росії осіб та причетних до дестабілізації в Україні.

В Україну доправили ще 130 тонн військової допомоги зі США – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що ще два літаки з військовою допомогою США прибули до України ввечері 10 лютого.

«Ще два птахи з військовою допомогою від наших партнерів зі США в Києві! Javelins, бойові постріли для гранатомета й інша оборонна амуніція для Збройних сил України. Вага військової допомоги від наших американських друзів, яку сьогодні доставили, становить близько 130 тонн», – написав Резніков у фейсбуці.

У САП розповіли, коли затриманому депутату Київради від «Слуги народу» обиратимуть запобіжний захід

Затриманий депутат Київради від «Слуги народу» Владислав Трубіцин зараз перебуває в слідчому ізоляторі. За словами виконувача обов’язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука, йому можуть обрати запобіжний захід у п’ятницю 11 лютого або в суботу 12-го.

Інший учасник брифінгу, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник зазначив, що депутату Київради та іншим затриманим інкримінують отримання неправомірної вигоди. За його словами, серед фігурантів справи також є керівники комунальних підприємств, діяльність яких пов’язана з розміщенням малих архітектурних форм. На момент брифінга, додав він, всі шість підозр погоджені.