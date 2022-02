Головне на ранок: Угода про вільну торгівлю з Туреччиною та підготовка провокації Росією

Держдепартамент США підтвердив: Росія готувала фейкове відео як привід для нападу на Україну

Розвідка США справді зібрала інформацію про підготовку Москвою фейкового відео з метою звинуватити Збройні сили України в загибелі цивільних на Донбасі або й прилеглих районах самої Росії. Це на брифінгу в Держдепартаменті США 3 лютого підтвердив речник зовнішньополітичного відомства Нед Прайс. За його словами, Сполучені Штати оприлюднюють ці дані, щоб розкрити масштаби дестабілізаційних дій Росії проти України та відрадити Москву від реалізації «небезпечної кампанії».

Раніше провідні американські видання, The Washington Post і The New York Times, повідомили з посиланням на кілька високопосадових джерел у владі США про наявність доказів того, що Росія розробила і схвалила на високому рівні в Москві план, який передбачає створення приводу для вторгнення в Україну.

Конкурсна комісія знову не затвердила керівника САП

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) втретє не змогла затвердити результати конкурсу. Про це свідчить трансляція засідання, яке відбулося 3 лютого. Голова комісії Катерина Коваль пояснила це відсутністю трьох членів, через яку не вдалося зібрати кворум. Керівник громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін вказує, що затвердження керівника САП заблокували представники комісії з Офісу президента.

Військову присутність США в Європі можуть переглянути в разі деескалації з боку Росії – Держдепартамент

США і європейські партнери можуть переглянути розстановку сил у Європі в разі, якщо буде деескалація ситуації на кордоні з Україною з боку Росії, заявив 2 лютого представник Держдепартаменту Нед Прайс.

«Якщо ми зіткнемося з середовищем, схильним до зривів, схильним до дестабілізації, схильним до загроз, ми будемо вживати заходів у руслі захисту і стримування. Це те, що ми робимо. Якщо це безпекове середовище зміниться – тобто, якщо буде деескалація, в тому, що ми бачимо з боку Російської Федерації – ми, звичайно, проаналізуємо це, і переглянемо розстановку наших сил», – заявив Прайс.

Товарообіг між Україною і Туреччиною може зрости до 10 млрд доларів завдяки ЗВТ – переговори Зеленського та Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 3 лютого в Києві обговорив із українським колегою Володимиром Зеленським активізацію торгівлі між двома країнами. За підсумками зустрічі Зеленський назвав метою обох країн збільшити товарообіг до 10 мільярдів доларів на рік. Угоду про створення зони вільної торгівлі між двома країнами підписали премʼєр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.

Крім того, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в рамках візиту до України делегації з Туреччини буде підписана рамкова угода між країнами, що, зокрема, передбачає будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні.

НАБУ оголосило народного депутата Кузьміних у розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата Сергія Кузьміних («Слуга народу»). Про це відомство повідомило 3 лютого. Як пояснили у НАБУ, таке рішення ухвалили через «систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ». Бюро підозрює парламентаря в спробі отримати хабаря в 558 тисяч гривень за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.