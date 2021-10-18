Головне на ранок: ОБСЄ зупиняє моніторинг на Донеччині, стрілянина в університеті у США

ОБСЄ заявила про зупинку моніторингу на сході України через блокування штабквартири в Донецьку, в Україні виявили 9,5 тисяч нових випадків COVID-19, через стрілянину в університеті в США одна людина загинула, понад 10 – поранені. Про ці та інші новини – в огляді Радіо Свобода.

ОБСЄ зупиняє моніторинг на сході України через блокування штабквартири в Донецьку – Reuters

Організація з безпеки та співпраці Європи тимчасово зупиняє свою моніторингову місію на сході України після того, як незаконні збройні угруповання блокували її штабквартиру в окупованому Донецьку. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшара Халіта Чевіка 17 жовтня.

«Через побоювання щодо безпеки та правила й міркування безпеки ми зупиняємо наші операції», – заявив Чевік у коментарі агентству.

Він, втім, додав, що співробітники, які здійснюють моніторинг, не зазнавали погроз від учасників блокування.

Бойовики, за даними агентства, вимагають звільнення учасника незаконного збройного угруповання «ЛНР», затриманого українськими військовими та Службою безпеки України.

Стрілянина в університеті в США: одна людина загинула, понад 10 поранено

В Університеті Гремблінг у штаті Луїзіана 17 жовтня під час зустрічі випускників сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула, понад десять зазнали поранень.

Стрілянина сталася на території студентського містечка. Речниця університету зазначила, що загибла людина не була студентом.

Особу нападника наразі не встановили. Через інцидент всі заходи, пов’язані з зустріччю випускників, а також заняття у понеділок скасували.

В Україні виявили 9,5 тисяч нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за минулу добу виявили 9 524 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 790 дітей і 122 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Протягом доби госпіталізували 3127 людей, 3421 – одужала, 177 людей померли.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,6 мільйона людей, 60 810 – померли.

Якщо у громади не вистачає грошей на фінансування лікарні – Ляшко розповів, яким бачить рішення

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вважає, що ті лікарні у регіонах, яким через децентралізацію не вистачає коштів на своє утримання, повинні приєднатися до «більш спроможної» в районі.

«Пройшла децентралізація і деякі об’єднані територіальні громади отримали на баланс районну лікарню. А в них бюджет розвитку не дозволяє покрити навіть енергоносії і комунальні витрати цієї лікарні. Тому там перспективи немає ні в лікарні, ні в громади. І ми це питання продискутували. Ця громада має приєднатися до якоїсь більш спроможної для того, щоб і лікарня отримала належне фінансування, не тільки кошти з програми медичних гарантій, а покривалися і енергоносії, комуналка, і був перспективний план технічного переоснащення, модернізації цієї лікарні. Бо власник, за законом про державні фінансові гарантії, зобов’язаний це зробити», – заявив Віктор Ляшко в програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю».

Міністр визнав наявність так званих «неспроможних лікарень», які укладають малу кількість пакетів із Національною службою здоров’я України, тому що у них також немає необхідного обладнання.

Влада Кабо-Верде видала США посланця Мадуро

Влада острівної африканської держави Кабо-Верде екстрадувала до США громадянина Венесуели, бізнесмена Алекса Сааба, повідомив Держдепартамент США.

Сааба звинувачують у відмиванні грошей в інтересах режиму венсесуельского президента Ніколаса Мадуро, якого Вашингтон не вважає легітимним главою держави. Сааб має статус спеціального посланця Мадуро.

Рішення про те, що Сааб може бути виданий США, ухвалив у вересні Конституційний суд країни.