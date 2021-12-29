Головне на ранок: «омікрон» у Києві, санкції проти телеканалів соратників Медведчука, провадження проти Гогілашвілі

У Києві зафіксували випадки штаму коронавірусу «омікрон», Зеленський підписав указ про санкції проти телеканалів соратників Медведчука, ДБР порушило два кримінальні провадження проти ексзаступника голови МВС Гогілашвілі. Про це та інше – в огляді новин Радіо Свобода.

У Києві виявили випадки «омікрону»

У Києві зафіксували випадки штаму коронавірусу «омікрон», повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник 28 грудня.

«На сьогодні у місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу «омікрон». Фахівці стверджують, що цей штам має більшу контагіозність (тобто більш заразний – ред.), ніж штам «дельта». За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі», – написав він у фейсбуці.

У КМДА закликали дотримуватися правил безпеки: носити маски, тримати дистанцію, користуватися антисептиками і залишатися вдома у разі нездужання.

У Києві діють протиепідемічні правила й обмеження, встановлені для «жовтої» зони епіднебезпеки.

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Зеленський підписав указ про санкції проти телеканалів соратників Медведчука

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 28 грудня про санкції проти телеканалів «Перший незалежний» і UkrLive соратників народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука.

Санкції строком на п’ять років запроваджені проти ТОВ «Медіахолдинг Новини», створеного співробітниками закритих телеканалів Медведчука, ТОВ «Тайм Медіа» і ТОВ «Телепростір». За даними «Детектор медіа», компанії пов’язані з народними депутатами з «ОПЗЖ» Нестором Шуфричем і Тарасом Козаком.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Санкції, зокрема, передбачають блокування активів, заборону користування радіочастотним ресурсом, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції зумовили блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

ДБР порушило два кримінальні провадження проти ексзаступника голови МВС Гогілашвілі

Державне бюро розслідувань порушило два кримінальні провадження проти колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, повідомила 28 грудня пресслужба ДБР у своєму телеграм-каналі.

«У першому кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу в Міністерство внутрішніх справ України. Друге – за фактом можливого перевищення службових повноважень експосадовцем під час перетину блокпоста в Донецькій області», – уточнили в ДБР.

Олександра Гогілашвілі звільнили з посади заступника міністра внутрішніх справ 13 грудня за власним бажанням. Це сталося після того, як у соцмережах з’явилося відео, на якому Гогілашвілі грубо спілкувався з поліцейськими, які зупинили його автомобіль на блокпосту на в’їзді в Донецьку область.

«Антонов» показав військово-транспортний літак, у створенні якого взяли участь понад 30 підприємств

Державне підприємство «Антонов», що входить до складу Укроборонпрому, 28 грудня продемонструвало перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р №001, призначений для проведення льотних сертифікаційних випробувань, повідомило Міністерство оборони.

За повідомленням, Ан-178-100Р №001 – це літак нового покоління, створений на базі сучасних світових інформаційних технологій, оснащений сотнями електронних обчислювачів, що дають змогу інтегрувати всі системи і датчики літака, автоматизувати контроль їхньої працездатності й оптимізувати керування.

Військово-транспортний Ан-178 може використовуватися для перевезення особового складу, доставки озброєння й легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів.

За даними МОУ, в програмі створення Ан-178-100Р беруть участь понад 30 українських підприємств, які освоїли виготовлення 177 комплектувальних виробів для цього літака.