У Грузії повідомляють про затримання ще кількох людей, ймовірно через події 4 жовтня

У Грузії затримали щонайменше ще дев’ятьох людей – учасників подій 4 жовтня. Інформацію про це поширюють у соціальних мережах активісти та родичі затриманих, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

За повідомленнями, серед затриманих – громадянська активістка Маріам Меканцішвілі. Як пишуть у соціальних мережах, її затримали вдома рано вранці 17 жовтня і перевели до слідчого ізолятора в тбіліському селищі міського типу Заґес.

За два дні до затримання Меканцішвілі зустрілася з міністеркою закордонних справ Фінляндії та чинною головою ОБСЄ Еліною Валтонен, яка прибула на проспект Руставелі, щоб поспілкуватися з мітингувальниками.

За останній рік Маріам Меканцішвілі затримували кілька разів. 21 лютого її затримала поліція за «непокору», у липні – під час виселення на вулиці Твалчрелідзе. Суд оштрафував її на 3 500 ларі.





Про іншого затриманого, Сімона Махарадзе, повідомив його родич. Він розповів, що його двоюрідного брата затримали у власному будинку в місті Озургеті 17 жовтня близько 6:30 ранку.

«Люди, вони приставили автомат до голови маленької дитини... дитині всього 4 роки, вона кричала... Їм виявилося мало того, що вдерлися до будинку, ще погрожували вбити собак... Заради затримання однієї людини! Він що, терорист? Вони знали, що в будинку є діти і все одно провели таку масштабну спецоперацію, навіть не подумавши про них. Два батальйони увірвалися з автоматами».

Поширюється інформація ще про шістьох затриманих. Ймовірно, це Давид Ґурцкая, Георгій Талахадзе, Давид Ґіунашвілі, Темур Курцикідзе, Каха Квачантірадзе, Михайло та Георгій Толорая.

Міністерство внутрішніх справ наразі не повідомило Радіо Свобода, за якими звинуваченнями та скільки людей точно затримано.





Акція 4 жовтня відбулася в день місцевих виборів під гаслом «мирного повалення влади». Учасники спочатку зібралися на майдані Свободи, потім попрямували до президентського палацу Орбеліані. Декілька демонстрантів прорвали металеву огорожу та увійшли у двір адміністрації, звідки їх витіснили поліцейські.

Міністерство внутрішніх справ порушило кримінальну справу за чотирма статтями: заклики до насильницької зміни конституційного ладу або повалення влади, пошкодження майна, спроба захоплення чи блокування стратегічно важливого об’єкта та організація чи участь у групових заворушеннях.

За даними на 16 жовтня, крім п’яти членів оргкомітету, поліція затримала ще 41 людину.



