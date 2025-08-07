У Гуляйполі внаслідок удару РФ загинула жінка, в Оріхові шукають людей під завалами – Запорізька ОВА

Унаслідок російського удару з реактивної системи залпового вогню в місті Гуляйполе Пологівського району загинула 62-річна жінка, повідомив зранку 7 серпня голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
«Росіяни ударили з РСЗВ по Гуляйполю. Частково зруйновано приватний будинок. Загинула жінка», – написав чиновник у телеграмі.
Згодом він повідомив про загрозу застосування військовими РФ балістичного озброєння по Запорізькій області, а перед відбоєм тривоги – про початок пошукових робіт у місті Оріхові.
«Росіяни завдали удар по Оріхову. Пошкоджений приватний будинок. Наразі проводяться пошукові роботи під завалами», – проінформував Федоров.
Прифронтові міста Гуляйполе та Оріхів на Запоріжжі втратили більшість своїх жителів після початку повномасштабного російського вторгнення, але в них усе ще залишаються понад тисяча людей у Гуляйполі та кількасот – в Оріхові.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
