У Гуляйполі внаслідок удару РФ загинула жінка, в Оріхові шукають людей під завалами – Запорізька ОВА

Унаслідок російського удару з реактивної системи залпового вогню в місті Гуляйполе Пологівського району загинула 62-річна жінка, повідомив зранку 7 серпня голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Росіяни ударили з РСЗВ по Гуляйполю. Частково зруйновано приватний будинок. Загинула жінка», – написав чиновник у телеграмі.

Згодом він повідомив про загрозу застосування військовими РФ балістичного озброєння по Запорізькій області, а перед відбоєм тривоги – про початок пошукових робіт у місті Оріхові.

«Росіяни завдали удар по Оріхову. Пошкоджений приватний будинок. Наразі проводяться пошукові роботи під завалами», – проінформував Федоров.

Прифронтові міста Гуляйполе та Оріхів на Запоріжжі втратили більшість своїх жителів після початку повномасштабного російського вторгнення, але в них усе ще залишаються понад тисяча людей у Гуляйполі та кількасот – в Оріхові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.