Європарламент відхилив вотум недовіри Єврокомісії

Європейський парламент двома окремими голосуваннями відхилив дві спроби винести вотум недовіри Європейській комісії, повідомила його пресслужба 9 жовтня.

Першу пропозицію подала група «Патріоти Європи» – вона отримала 179 голосів «за», 378 «проти», 37 євродепутатів утрималися.

Другу пропозицію, подану групою «Ліві», відхилили 383 голосами «проти». За висловилися 133 парламентарі, 78 утрималися.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після голосування подякувала за підтримку. За її словами, комісія «продовжить тісно працювати з Європейським парламентом, аби подолати виклики для Європи».





Голосуванню передували пленарні дебати з фон дер Ляєн, які відбулися 6 жовтня.

Під час дебатів вона закликала політиків згуртуватися «навколо того, що нас об’єднує, щоб зробити щось для європейців у цьому небезпечному світі», й сказала про супротивників, які «активно підбурюють розбіжності між нами».

У липні Європарламент також відхилив вотум недовіри голові Єврокомісії – тоді голосування ініціював румунський ультраправий депутат Георге Піперя. Він звинувачував фон дер Ляєн у відсутності прозорості щодо текстових повідомлень, які вона надсилала голові фармацевтичної компанії Pfizer під час переговорів щодо вакцин проти Covid.