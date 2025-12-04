У Казахстані запровадили штраф за нікаб у громадських місцях

Нижня палата парламенту Казахстану, Мажиліс, ухвалив поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення, які передбачають штраф за появу в громадських місцях у одязі, який закриває обличчя та заважає його розпізнаванню.

Тепер за перше порушення будуть попереджати, за повторне – штраф, який в еквіваленті становить близько 78 доларів США.

Заборона на одяг, який закриває обличчя, була запроваджена в Казахстані ще в червні 2025 року. Окрім нікабів, заборона стосується балаклав і масок. Винятки передбачені для випадків, коли предмети одягу, що закривають обличчя, використовуються для виконання вимог закону, у медичних цілях, для цивільного захисту, за певних погодних умов, а також під час участі у спортивно-масових та культурних заходах.

У січні 2025 року аналогічний закон був ухвалений у Киргизстані. Документ забороняє вдягати одяг, який «не дозволяє ідентифікувати особу громадян». У Таджикистані в червні 2024 року заборонили продаж та вдягання «чужого національній культурі одягу». В Узбекистані заборона була запроваджена ще 2023 року.