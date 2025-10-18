Командування повідомляє про 37 боєзіткнень на Покровському напрямку за добу

На фронті протягом попередньої доби відбулося 128 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 18 жовтня.

Зокрема, дві сутички мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку армія Росії 18 разів штурмувала позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська, Западного та в напрямку населених пунктів Бологівка, Кутьківка, Обухівка, Колодязне.

Російські загарбники сім разів атакували на Куп’янському напрямку – Сили оборони відбили штурмові дії в района Піщаного, Петропавлівки та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку мали місце 13 атак, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Торське, Шандриголове й Дробишеве, а також у напрямку населеного пункту Коровій Яр.





Російська армія атакувала сім разів на Слов’янському напрямку, 12 – на Костянтинівському.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Молодецьке, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська», – йдеться в зведенні.

Армія РФ 14 разів атакувала українські позиції на Олександрівському напрямку.

Штаб також зафіксував три російських спроби наступати на Оріхівському напрямку. На Придніпровському напрямку «ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту».

Читайте також: США будуть мати певні типи українських БпЛА – Зеленський

За даними британської розвідки, російські війська, ймовірно, захопили приблизно 250 квадратних кілометрів території України у вересні 2025 року, що є помітним зменшенням порівняно з приблизно 465 кв. км, захопленими у серпні 2025 року. Зазначається, що це відбувається після помірного щомісячного зменшення кількості захоплених територій із червня по серпень 2025 року.

У розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Генеральний штаб ЗСУ 16 жовтня повідомив, що українські захисники звільнили 182,8 кв км території Покровського району Донецької області.



