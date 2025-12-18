Командування повідомило про майже сотню боєзіткнень на фронті від початку доби

Від початку доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину 18 грудня.

Три сутички мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали три російських атаки противника поблизу Стариці та в напрямку Охрімівки, один бій триває.

Російські загарбники намагалися прорвати оборону ЗСУ на Куп’янщині – в напрямках населених пунктів Курилівка, Піщане, Петропавлівка та Куп’янськ.

Штаб фіксує російські атаки також на Лиманському та Слов’янському напрямку. На Костянтинівському тривають два боєзіткнення, загалом російська армія 20 разів вдавалася до штурмових дій.

«На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 35 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Торецького, Нового Шахового й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 28 атак противника. Бої тривають у семи локаціях», – йдеться в зведенні.

Сили оборони відбили дев’ять штурмів на Олександрівському напрямку, п’ять сутичок тривають. Також штаб звітує про відбиття семи з 10 російських атак на Гуляйпільському напрямку.





На Оріхівському напрямку російські війська атакували один раз у напрямку Новоандріївки.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



