Київ: рятувальники завершили роботи на місці російського удару в Святошинському районі

Аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару в Святошинському районі Києва завершені, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Загалом на місці удару розібрали та вивезли понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій. До робіт залучалися близько 130 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: «Путін випробовує світ – чи приймуть вони це, чи змиряться»: Зеленський відреагував на новий удар по Україні

Служба нагадує, що вночі проти 7 вересня через влучання в житлову дев’ятиповерхівку загинули троє людей, в тому числі дитина. Ще 11 людей зазнали поранень. Надзвичайники врятували сімох мешканців, психологи ДСНС надали допомогу 171 людині.

Уночі 7 вересня російські військові завдали рекордного за кількістю використаних дронів повітряного удару по Україні – вони запустили, за даними Повітряних сил України, 805 ударних дронів «Шахед» та безпілотників-імітаторів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Читайте також: У Святошинському районі Києва внаслідок удару РФ пошкоджені 12 будинків і п’ять закладів освіти – влада

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



