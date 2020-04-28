Кличко анонсував перший етап послаблення карантину: що запрацює в Києві після 12 травня

Міський голова Києва Віталій Кличко представив план першого етапу послаблення обмежувальних заходів у столиці України.

Як повідомив Кличко під час онлайн прес-конференції 28 квітня, перший етап послаблень почнеться, якщо на 12 травня не буде різкого збільшення кількості хворих на COVID-19. Він передбачатиме:

відновлення роботи непродовольчих магазинів площею до 300 квадратних метрів, з вимогою присутності не більше ніж одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі і санобробкою приміщення двічі на день. Великі торгові центри і магазини на першому етапі не відкриваються .

. зможуть почати роботу і перукарні й салони краси – виключно за попереднім записом і не більше ніж одного клієнта на одну послугу одночасно та з санобробкою чи кварцуванням приміщення після кожного клієнта.

кав’ярні, як і ресторани, матимуть можливість працювати на виніс. Із вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день.

також буде дозволена робота тимчасових споруд (кіосків). Із забороною споживання їжі та напоїв на місці.

працюватимуть і невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші). Із дотриманням вимоги не більше ніж одного співробітника на 10 квадратних метрів. Та не більше ніж один клієнт на 10 квадратних метрів.

буде дозволена робота адвокатських і нотаріальних бюро, аудиторів. Теж з вимогою не більше ніж одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі приміщення.

відкриють для відвідування парки та сквери. Їх можна буде відвідувати групами не більше ніж двоє людей або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей.

також зможуть працювати автокінотеатри.

«Ми сподіваємося, що уряд цього тижня внесе ринки до переліку об’єктів, яким дозволять працювати. Та визначить регламент їх роботи», – додав мер.

«У всіх установах і на підприємствах обов’язкова термометрія співробітників та відвідувачів. І обов’язкові правила безпеки. Якщо клієнт без маски – його або не впускають у приміщення. Або це відповідальність надавача послуг. І він повинен забезпечити клієнта маскою», – наголосив Віталій Кличко.

На першому етапі послаблень зачиненими залишаться школи і дитячі садки, дитячі та спортивні майданчики, прибережні зони відпочинку. Послаблення обмежень щодо їх відвідування буде наступним етапом, сказав Кличко.

«Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес має вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу. Метро в столиці відкриється за рішенням уряду. А роботу приміського транспорту урядовці пообіцяли відновити в першу чергу», – зазначив Віталій Кличко.

Він також підкреслив, що в публічних місцях всі кияни мають дотримуватися правил безпеки і бути в масках.

«Одразу зазначу. Це – не зняття обмежень, а їх послаблення. Якщо за тиждень-два після їх запровадження ми не побачимо стійкої динаміки зниження захворюваності – до другого етапу не перейдемо. При погіршенні ж ситуації – повертаємося до карантину», – наголосив мер.

Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 78 людей. Загалом у столиці України вже 1298 підтверджених випадків COVID-19.

У місті закриті на карантин три осередки спалаху вірусу – Києво-Печерська лавра, Іонинський та Покровський Голосіївський монастирі.

Із тих, хто захворів на коронавірус у столиці, – 56% чоловіків та 44% жінок. Найбільше хворих киян – віком 30-49 років – понад 43%, повідомив Кличко.

Карантинні заходи в Україні уряд недавно продовжив до 11 травня. У Кабміні не назвали дати завершення карантину, але запропонували план виходу з нього у 5 етапів.