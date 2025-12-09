У Литві 10 тисяч людей вийшли на підтримку громадського мовника LRT

У столиці Литви Вільнюсі 9 грудня відбулася велика акція протесту проти ініціативи владної коаліції змінити порядок звільнення керівника громадського радіо та телебачення Литви (LRT), повідомляє видання The Insider. На площі перед Сеймом зібралося близько 10 тисяч людей, мітинг відбувся під гаслом «Руки геть від свободи слова та незалежних ЗМІ».

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене 9 грудня заявила про підтримку журналістської спільноти і погодилася, що законопроєкт про громадського мовника слід переглянути.

«Я дуже сподіваюся, що змінений проєкт буде зареєстрований найближчим часом. Я повністю підтримую свободу слова. Моє серце на боці протесту. Коли звучить гасло про свободу слова, я просто не можу залишатися осторонь і щиро підтримую це гасло», – сказала голова уряду (цитата за LRT).

Протестувальники закликали парламентаріїв відхилити поправки, ініційовані правопопулістською партією «Зоря Німана», а також членами фракцій «Союзу селян та зелених Литви» та «Союзу християнських сімей». Ці поправки спрощують порядок звільнення голови Литовського радіо та телебачення. Наразі LRT очолює Моніка Гарбачаускайте-Будріне.

За чинною процедурою генеральний директор LRT може бути усунений до закінчення терміну повноважень лише в тому разі, якщо Рада LRT обґрунтує недовіру до керівника суспільним інтересом і якщо за недовіру проголосують не менш як дві третини членів Ради. Наприкінці листопада Сейм схвалив до розгляду законопроєкт, який пропонує відмовитись від положення про захист суспільного інтересу. Крім того, голосування щодо звільнення голови LRT пропонується зробити таємним, а кількість голосів скоротити до 50%, тобто 6 із 12.