МЗС не отримувало інформації про евакуацію російських дипломатів з України – речник

Міністерству закордонних справ не відомо про виїзд з України російських дипломатів, повідомив речник відомства Олег Ніколенко у коментарі Радіо Свобода.

«Міністерство закордонних справ не отримувало від російської сторони інформацію про евакуацію співробітників дипломатичних установ Російської Федерації з України. Посольства інших держав в Україні також не повідомляли про наміри евакуйовувати своїх співробітників», – заявив він.

Своєю чергою, МЗС України не планує евакуацію своїх дипломатів із Росії, додав речник. Посольство в Москві, генеральні консульства в Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону, консульства в Єкатеринбурзі та Новосибірську продовжують працювати в штатному режимі.

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«Незважаючи на складні умови, наші дипломати і консули продовжують успішно виконувати покладені на них завдання, насамперед захищати інтереси українських громадян в Росії», – сказав Ніколенко.

Раніше газета The New York Times з посиланням на джерело в Службі безпеки України повідомила, що 18 людей, переважно діти і дружини російських дипломатів, залишили Україну 5 січня. Ще близько 30 людей виїхали з посольства Росії у Києві та консульства у Львові у наступні дні, а дипломатам ще у двох російських консульствах наказали підготуватися до виїзду з території України.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.

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Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.