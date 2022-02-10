Головне на ранок: допомога США, COVID-19, НАБУ заявило про корупцію в Київраді

Два літаки з військовою допомогою від США прибули в Україну 9 лютого, НАБУ заявило, що викрило депутата Київради і ще кількох осіб на 1,26 мільйона гривень хабаря, в Україні виявили 41 694 нових випадків COVID-19. Про ці та інші новини – в огляді Радіо Свобода.

Ще одна партія військової допомоги від США прибула в Україну – Міноборони

До України у середу ввечері прибув ще один літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки, повідомив у твітері міністр оборони Олексій Резніков.

«Сьогодні «день відкритих дверей» у Борисполі. Відразу після дев’ятого літака зі Сполучених Штатів, прилетів десятий за ліком», – написав Резніков.

Раніше у середу міністр оборони повідомляв про партію військової допомоги, яка прибула зі США в Україну, а в ній – 80 тонн боєприпасів.

Крім того, із Великобританії було доставлено військове майно та спорядження для потреб сил територіальної оборони України, зокрема, бронежилети, шоломи тощо.

Депутата Київради та ще кількох осіб викрили на 1,26 млн грн хабаря – НАБУ

У Національному антикорупційному бюро повідомили, що його детективи за процесуального керівництва прокурорів САП викрили чинного депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) і ще п’ятьох осіб на одержанні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

«Йдеться про депутата Київської міської ради, голову однієї з постійних комісій Київради, помічника депутата Київради, директора комунального підприємства, заступника директора комунального підприємства, заступника директора комунального підприємства, наближену до депутата особу», – повідомила пресслужба НАБУ, не вказавши прізвища жодного з викритих правоохоронцями осіб.

За даними слідства, посадовець Київради у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних комунальних підприємств, організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.

Пізніше у НАБУ уточнили, що «депутата Київради й інших викритих на одержанні 1,26 млн грн неправомірної вигоди посадовців затримали в порядку ст. 208. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру».

Раніше низка ЗМІ, в тому числі журналіст Юрій Бутусов, повідомляли, що на хабарі впіймали депутата Київської міської ради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина, який є головою комісії Київради з підприємництва та благоустрою. Від самого Трубіцина поки ніяких коментарів немає.

ДБР повідомило про нову підозру Януковичу – через підбурювання військовослужбовців до дезертирства

Слідчі Державного бюро розслідування за погодженням з прокурором Офісу генерального прокурора повідомили колишньому президенту України Віктору Януковичу нову підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства. Про це повідомила у середу пресслужба ДБР.

«24 лютого 2014 року колишній президент України, втікаючи від кримінальної відповідальності за злочини відносно учасників акцій протесту, схилив заступника начальника Управління державної охорони України – начальника Служби безпеки президента України до дезертирства. Як наслідок, начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим. Натомість разом з підозрюваним виїхав за межі України до Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, найближчим часом буде ухвалене рішення щодо звернення до слідчого судді з клопотанням про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу (заочно).

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у держзраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Колишній президент назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Крім того, Януковича звинувачують у розстрілах на Майдані та узурпації влади через конституційну реформу 2010 року, яка збільшила президентські повноваження.

У січні 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням із прокурорами Офісу ГПУ повідомили колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру в державній зраді через підписані із Росією так звані «Харківські угоди».

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Він переховується в Росії.

В Україні виявили 41 694 нових випадків COVID-19

В Україні за добу 8 лютого виявили 41 694 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 3 486 дітей і 1 101 медпрацівник, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За цими даними, минулої доби шпиталізували 4 128 людей, 16 628 – одужали, 280 людей померли. Протягом доби зробили понад 157 з половиною тисяч тестувань.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 4,4 мільйона людей, 102 167 – померли.

У «Слузі народу» не обговорюють зміну назви партії – Шуляк

У партії «Слуга народу» наразі немає розмов щодо зміни назви політичної сили, заявила голова партії Олена Шуляк в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я, як керівник партії, яка співпрацює з вищими керівними органами партії, можу на сто відсотків сказати, що ми жодного разу не збиралися і не обговорювали можливі взагалі зміни», – сказала Шуляк.

Вона зазначила, що в партійному керівництві, на всіх рівнях, про зміну назви не йдеться.

«В наших вищих керівних органах, ні на рівні політичної партії, ні на рівні «Національної ради громад», ні на рівні центрального штабу, секретаріату тощо ми не обговорюємо, що у партії «Слуга народу» буде змінено назву», – сказала Олена Шуляк.

Раніше видання «Українська правда» повідомило, що в партії «Слуга народу» тривають дискусії щодо перейменування партії через буцімто падіння рейтингів та скандали довкола членів партії.

Партія «Слуга народу» була офіційно зареєстрована в грудні 2017 року. Її назву пов’язують із однойменним комедійним серіалом виробництва студії «Квартал-95», в якій грав роль Володимир Зеленський, нинішній президент України.