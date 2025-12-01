ОВА: кількість поранених у Чорнобаївці зросла до шести

У Чорнобаївці на Херсонщині до шести зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу, повідомляє обласна військова адміністрація 1 грудня.

Зокрема, уточнює ОВА, медична допомога знадобилась 63-річному чоловіку – його госпіталізували з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковими травмами. Він у стані середньої тяжкості.

Також, за попередніми повідомленнями, поранені 30-річна жінка, яка лікуватиметься амбулаторно, та 62-річна місцева жителька, яку доставили її до лікарні в стані середнього ступеню тяжкості.

Читайте також: Війська РФ завдали удару по багатоповерхівці в Краматорську, є поранені – ОВА

Вранці ОВА повідомляла про щонайменше трьох поранених людей внаслідок російського обстрілу Чорнобаївки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



