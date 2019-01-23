Президент нагородив Павленка орденом Свободи

Президент Петро Порошенко нагородив свого радника, директора Національного інституту стратегічних досліджень Ростислава Павленка. Відповідний указ він підписав 22 січня з нагоди Дня соборності України.

Окрім Павленка, орден Свободи отримав також співак Тарас Петриненко.

На нагородження Павленка звернула увагу зокрема народний депутат Ірина Геращенко. Вона нагадала, що Павленко брав участь у наданні українській православній церкві статусу автокефальної.

Згідно з законодавством, орден Свободи – це нагорода, якою відзначають за заслуги «в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоювання конституційних прав і свобод людини і громадянина».

Ростислав Павленко з липня 2014 року є позаштатним радником президента Порошенка. Також до липня 2018 року був заступником голови Адміністрації президента. На наступний день після того, як залишив цю посаду, він очолив Національний інститут стратегічних досліджень.

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У грудні 2018 року Павленко був представником України на Синоді Вселенського патріархату в Стамбулі, на якому зокрема затверджувався проект статуту української автокефальної церкви.

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